Proceso contra la elección de la gobernadora del Tolima irá a sentencia anticipada

Tolima

La Sección Quinta del Consejo de Estado decidió implementar la figura de sentencia anticipada en el proceso de nulidad electoral que se adelanta contra la gobernadora del Tolima, Adriana Magalí Matiz.

La determinación fue acogida a través del auto emitido el pasado 6 de junio, donde el magistrado, Pedro Vanegas Gil, admitió el recurso que plantea una posible doble militancia.

En diálogo con Caracol Radio, el abogado Antonio París, señaló que el Consejo de Estado optó por esta medida tras un exhaustivo análisis de los elementos probatorios presentados en cuatro procesos acumulados.

París destacó que, aunque el proceso es extenso, se considera que los elementos ya aportados son suficientes para proferir una sentencia, previo traslado para presentar alegatos.

Dentro del auto también se ordena la realización de pruebas adicionales, incluyendo el envío de documentación oficial por parte de la Registraduría al Consejo Nacional Electoral (CNE), así como la realización de una prueba pericial mediante cuestionarios. Estas medidas buscan garantizar el derecho a la contradicción y profundizar en las deficiencias encontradas en la recolección de evidencia digital.

París enfatizó en que, a pesar de estos requisitos adicionales, la defensa de la gobernadora confía en la solidez de su caso y en la legalidad de su elección. Además, señaló que el recurso de reposición ante el mismo magistrado, aunque poco probable de prosperar, no detendrá el curso normal del proceso.

“Acá no se habla de una falsedad, si no de una falta de requisitos como efectivamente ocurre para que sea valorada la prueba documental, no es de alarmarse o considerarse como una derrota en la tacha del documento, hay es que hacer énfasis en lo que tiene que ver del cumplimiento a no por parte de los demandantes en cuanto a las reglas nacionales e internacionales en la recolección de la prueba digital”, dijo París.

Finalmente, el jurista aseguró que en la decisión que se adoptará por parte del Consejo de Estado, aunque podría generar preocupación por lo que será el futuro de la gobernadora, se mantiene la confianza de que la elección de Adriana Magalí Matiz se mantendrá firme hasta el último día de su periodo.