Nairo Quintana se fracturó la mano derecha y debió retirarse de la Vuelta a Suiza

Nairo Quintana no pudo tomar la partida este martes en la tercera etapa de la Vuelta a Suiza, luego de que se determinará que sufrió una fractura en la mano derecha, al verse involucrado en una caída durante la segunda fracción celebrada este lunes.

El Movistar Team informó que, a raíz del fuerte dolor que sentía, Nairo fue sometido a unas pruebas radiológicas, las cuales arrojaron como resultado una fractura en el cuarto metacarpiano de la mano derecha, la cual ya le fue inmovilizada.

“Tras su caída ayer lunes durante la segunda etapa del #TourdeSuisse, y ante el dolor que sufría, Nairo pasó pruebas radiológicas anoche. Quintana sufre una fractura no desplazada del cuarto metacarpiano de la mano derecha. El colombiano seguirá tratamiento mediante inmovilización y no tomará la salida hoy martes en la 3ª etapa. Ánimo, compi”, publicó el Movistar Team en sus redes sociales.

Medical Update: @NairoQuinCo



Tras su caída ayer lunes durante la segunda etapa del #TourdeSuisse, y ante el dolor que sufría, Nairo pasó pruebas radiológicas anoche.



Quintana sufre una fractura no desplazada del cuarto metacarpiano de la mano derecha.

Un parte de tranquilidad de Nairo

A través de las redes sociales del Movistar Team, Nairo Quintana se refirió a su lesión y se mostró tranquilo pese a lo sucedido. El boyacense aseguró que acompañará a sus compañeros durante la jornada de este martes desde los coches.

“Ayer he tenido la caída, he intentado librar, al final caí en la yerba. No me hice rasguños ni nada, de hecho ni la mano tengo rasguñada, pero algo me pegó en el hueso y me fracturé la mano. Estoy fuera de competición, pero nuevamente a entrenarme fuerte y a regresar a las carreras que vienen”, comentó Nairo, con su mano ya inmovilizada.

Y añadió, respecto a la carrera y la etapa de este martes: “Seguiré acompañando desde el coche a todos los compañeros y a ver otra carrera desde los coches. Les contaré en la tarde cómo me ha ido de acompañante de director”.

@NairoQuinCo nos deja este mensaje desde la salida de la 3ª etapa del #TourdeSuisse, en la que no puede concurrir por su fractura en la mano tras caída ayer



Mucho ánimo 😢🙏 #RodamosJuntos



🎥 @pablo_0rdorica pic.twitter.com/SorxfMIqiE — Movistar Team (@Movistar_Team) June 11, 2024

Nairo Quintana figuraba en el puesto 107 de la clasificación general, a 2′49″ del líder, el belga Yves Lampaert. Egan Bernal es el mejor colombiano en el puesto 39 a solo 18″ de la primera posición.

Nairo, quien tuvo una destacada actuación en el pasado Giro de Italia, buscará ponerse a punto antes de la Vuelta a España, grande para la cual estaría confirmada su presencia, entre el 17 de agosto y el 8 de septiembre.