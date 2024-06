Luis Díaz habló de los rumores que lo vinculan al Barcelona: ¿Qué dijo del Liverpool?

En los últimos meses, se ha especulado con una posible salida de Luis Díaz del Liverpool. Esta situación inició luego de las declaraciones del padre del futbolista en el que aseguró que no se podía descartar la presencia del extremo guajiro algún día en la liga española, asegurando además que el Barcelona era el club de los sueños de Lucho.

Y es que incluso el equipo catalán ya intentó fichar una vez al jugador de la Selección Colombia, cuando estaba en el Porto. Sin embargo, el presidente Joan Laporta confirmó que Liverpool se les adelantó y fue el que terminó llevándose al jugador, pero el interés estuvo y ahora se habría reactivado, según versiones de prensa. No obstante, no sería tarea fácil para el conjunto azulgrana, pues Díaz tiene un alto costo, los ingleses no lo dejarían salir por menos de 70 millones y la situación económica del cuadro español, no permitiría esta transferencia.

Del mismo modo, así como han surgido rumores sobre el interés del Barcelona y lo que tendrían que hacer para fichar a Díaz, como vender a jugadores del calibre de Raphinha, también se ha abierto la especulación del PSG. Diferentes medios han publicado que el colombiano sería uno de los que están en carpeta para suplir a Kylian Mbappé en la banda izquierda, quien salió del club parisino y tomó rumbo al Real Madrid.

¿Qué dijo Luis Díaz sobre los rumores?

El futbolista de 27 años se encuentra concentrado con la Selección Colombia pensando en la Copa América, en la que hay ilusión sobre lo que puedan llegar a hacer. Justamente, otro aporte a ese sentimiento esperanzador para el torneo continental se produjo con la goleada 1-5 ante Estados Unidos, de la cual Lucho hizo parte.

Tras este encuentro en Maryland, le preguntaron en zona mixta a Díaz sobre los rumores, aunque le hicieron énfasis en el Barcelona, a lo que respondió: “Yo estoy muy feliz ahí en Liverpool, es un gran equipo y club, siempre quise jugar ahí, entonces estoy muy contento, tranquilo. No estoy pensando en otra cosa, estoy pensando en la Selección Colombia que es donde estamos”.

Por su parte, resaltó la labor que viene haciendo la Selección Colombia y se mostró optimista de cara a la Copa América: “Nosotros estamos felices la verdad, tranquilos porque estamos cosechando cosas buenas, estamos construyendo una familia más que un equipo y eso es clave para lo que se viene que es una competición muy importante. Creyentes siempre, nosotros sabemos los jugadores y cuerpo técnico que tenemos, estamos 100 por ciento creyentes y vamos a luchar por darles ese triunfo a ellos”.

Así las cosas, Díaz pone fin a los rumores, y dejó claro que su mente está en la Selección y luego, retomar con el Liverpool, club con el que tiene contrato hasta 2027 y para el que en la última temporada fue uno de los destacados. Disputó 51 partidos, marcó 13 goles y dio 5 asistencias.