Los docentes en Manizales hacen plantón por la salud de Samantha

Manizales

Los profesores de la Institución Educativa Fe y Alegría y otros planteles del centro de Manizales, realizaron un plantón a las afueras del Instituto Tecnológico Francisco José de Caldas pidiendo a la Fiduprevisora por el derecho a la salud de los docentes en Manizales y Caldas y, especialmente, por Samantha, la hija de la profesora Lina Patricia Vanegas, docente de inglés de dicho primer colegio oficial, quien sufre una enfermedad huérfana llamada hiperplasia suprarrenal congénita y su vida corre peligro por falta de los medicamentos que le permitan seguir sus tratamiento médico.

“Los profesores estamos atravesando una crisis desde el 1 de mayo por el cambio del sistema de salud y, de verdad, vivimos un viacrucis. En días pasados alzamos la voz por mi hija Samantha, porque no tenía sus medicamentos, pero también por la de muchos compañeros que son pacientes oncológicos y no han podido terminar sus tratamientos y un sinnúmero de casos que existen.”, cuenta Lina Patricia Vanegas.

Desde el 10 de abril, su hija se ha visto perjudicada por la falta de medicamentos que son esenciales para ella, igualmente, el plantón lo desarrollaron para exigir una solución en su caso y en el de decenas de profesores que tienen interrumpido sus tratamientos médicos a raíz de que no les suministran sus medicamentos. “Mi hija necesita la Hidrocortisona y la Fludrocortisona. Con el apoyo de la Personería de Manizales, se hizo un acuerdo con la Fiduprevisora y Meide S.A.S. (Medicina Integral de Especialidades) para que el jueves (6 de junio) nos entregaran las medicinas correspondientes de mayo y cumplieron, pero el viernes (7 de junio) llevaron a nuestro domicilio los medicamentos de junio, pero no eran los que necesitamos, los devolvimos y esta es la hora y aún no los tenemos. Por eso se levantó una medida cautelar por la personería que es el desacato y no se levantaría hasta la entrega total de medicamentos”, expresa la profesora Vanegas.

A pesar de la situación, la profesora y su hija han recibido ayuda y apoyo de colegas y personas desconocidas para suplir la situación, sin embargo, la maestra dice que dichas medicinas no se pueden comprar en cualquier droguería, ya que son de carácter magistral. Así mismo, cuenta que ha escrito más de 12 correos y enviado más de 28 mensajes a la Fiduprevisora, con los soportes de la historia médica de la menor para agilizar el proceso, pero no ha dado resultado.

“Samantha no puede vivir sin el medicamento, por lo que su vida está en riesgo en cuestión de horas, ya que puede tener un desorden electrolítico y sufrir una crisis. Ella había mantenido el tratamiento durante abril y mayo gracias a los aliados del sindicato que encontraron el medicamento en el Quindío, una docente nos suministró, en forma de préstamo la medicina, pero al ver que se acabó y a la profesora también, empezó el problema, puesto que era mi hija y su hijo sin los medicamentos, entonces con esto que me entregaron el pasado jueves, nos dividimos y en mi voluntad de madre, le devolví lo que me había prestado, por lo tanto, Samantha no tiene la totalidad de sus fármacos, pues esta semana se le acaban”, comenta la maestra.

Los maestros esperan que el plantón de hoy haga eco en el gobierno nacional y en la Fiduprevisora para que no se presenten más obstáculos en sus procedimientos médicos de los maestros y sus familias.

