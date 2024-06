Denuncian presuntos abusos sexuales en el barrio La Leonora de Manizales

Manizales

Según testimonios de mujeres, un hombre constantemente las persigue, les intenta regalar libros y dulces e incluso les daría unas sustancias para llevarlas a su casa. Además, mencionan que la persona vigila desde su apartamento a las jóvenes estudiantes de colegios y universidades de la ciudad, dicen que se les acerca y que luego las invita a ir a su vivienda, ya que, según argumentan, les promete contactos y ofertas de empleo.

“Yo también fui víctima de acoso, pero conmigo no fue un abuso sexual. Puedo comprobar que a mí me decía lo mismo y que yo pude haber llegado hasta ese punto, pero afortunadamente me pude alejar a tiempo. Él se ve muy bien vestido, se acercó y empezó a preguntarme cosas sobre mí y decía que quería ayudarme y que fuéramos a su apartamento”, relató una mujer.

Caracol Radio se comunicó con la Secretaría del Interior de Manizales donde expresaron tener conocimiento de la situación. Paula Andrea Sánchez, secretaria de esta cartera, dijo que ya tienen 10 denuncias formales para iniciar el proceso penal en contra del presunto acosador.

“Yo tomé contacto con las mujeres, hicimos un acompañamiento presencial con ellas y se hizo el trámite a través de Medicina Legal y estamos atentos a una reunión para que esta causa de estas denuncias no se vaya a perder en los anaqueles judiciales y en caso de resultar responsable, esta persona pueda responder ante la justicia”, señaló la funcionaria.

Las autoridades, además, indicaron que realizarán un acompañamiento permanente con las víctimas.

