Atentan contra un supermercado D1 en Doncello, Caquetá

JUDICIAL

Una explosión sacudió el municipio de Doncello, Caquetá, generando alarma entre sus habitantes, un incidente que tuvo lugar a escasos metros de la estación de Policía y afectó un supermercado de la cadena D1.

El artefacto explosivo utilizado era de baja potencia, dejando solo un cráter en el andén y algunas esquirlas en la pared del establecimiento. No se reportaron heridos ni daños mayores.

En relación con el atentado, se ha identificado a alias “Alexis”, bajo las órdenes de alias “Calarcá”, como el responsable de las amenazas dirigidas a los propietarios del supermercado.

En un audio conocido por Caracol Radio, alias “Alexis” cabecilla del Bloque Jorge Suárez Briseño de las FARC-EP, amenazó a los encargados del D1, exigiendo su presencia en una reunión y advirtiendo sobre posibles represalias si no se cumplían sus demandas.

“Lo que le hicimos anoche fue una demostración de que somos capaces de hacer lo que nosotros queramos. Si no se presentan, comenzaremos a actuar contra los trabajadores, dueños o encargados de esos almacenes en todos los diferentes municipios”, declaró Guerra en el audio.

Además, amenazó con impedir la distribución de ciertos productos y mencionó posibles ataques contra vehículos y propiedades asociadas al D1.

”Listo, en estos momentos usted no tiene prohibido despachar una cerveza en el departamento de Caquetá y estos días voy a acabar con la distribución que usted hace en el Huila. Entonces no me asusta que en cualquier momentico le suene a un carro quemado, un chofer tiroteado o la casa bombardeada a punta de bomba”, se escucha en el audio conocido por Caracol Radio.