Alcalde de Bucaramanga le respondió a Méndez por el precio de la boletería: “Es injusto”

Una verdadera polémica se formó tras la final ida de la Liga colombiana entre Atlético Bucaramanga y Santa Fe, puntualmente, tras la invasión de la afición del equipo local, una vez terminó el compromiso y los santandereanos se impusieron 1-0. A raíz de esto, el presidente de Santa Fe, Eduardo Méndez, denunció agresiones por parte del personal de logística del estadio Alfonso López y declaró que la afición del cuadro leopardo no iba a tener ingreso en El Campín.

Desde entonces, el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, inició una campaña en la que le solicitaba al Méndez reconsiderar esta determinación, pues al Alfonso López pudieron asistir mil hinchas del cuadro bogotano que presenciaron el partido y vivieron la fiesta en paz. Incluso, Beltrán le pidió al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, que intercediera para que se permitiera el ingreso de público visitante el próximo sábado.

Méndez aumentó la polémica

El presidente del club no se había pronunciado al respecto, hasta que lo hizo este martes en diálogo con 6AM Hoy por Hoy de Caracol. Allí, el directivo lanzó una fuerte declaración, pues manifestó que, en caso de que se admitiera el ingreso del público visitante, les cobrarían la boleta más costosa, que sería de casi 430 mil pesos. Méndez aseguró que a los hinchas de Santa Fe que viajaron a Bucaramanga se les incumplió con el valor de la boleta y se les cobró casi que 10 veces del valor prometido.

“Al igual, como he recibido quejas de las barras. Nos atendieron bien, pero la boleta de 30 se las cobraron a 265 mil y yo lo que les propuse ayer en la reunión con el Instituto, el espacio que se les dejó a ellos es una boleta de occidental norte, que tiene un valor de 265 mil, pues vamos a dejarla al máximo del valor, de la más costosa del estadio y equiparamos igualdad en las partes para todos, pero no vamos a ser reacios a ir contra la voluntad de muchos”, comentó.

Respuesta del alcalde de Bucaramanga

Jaime Andrés Beltrán una vez más, se pronunció mediante su cuenta de X (anterior Twitter) donde comentó que cobrar casi 500 mil pesos a la hinchada del Atlético Bucaramanga, es injusto “más cuando el acuerdo entre clubes y barras estaba establecido en 265 mil para cada hinchada visitante. Una lástima que se tomen estas decisiones y se estigmatice a una hinchada que se comportó a la altura, recibió a la gente capitalina en paz, con amabilidad, respeto y haciéndola sentir en casa”,

Méndez reveló que se ha reunido con el alcalde de Bogotá y están esperando llegar a un acuerdo, eso sí, donde se garantice la seguridad para el espectáculo. “Que a mí el Distrito me garantice que no va a haber nada, que va a ayudar con la seguridad, que no nos va a cobrar más por esa seguridad que nos ponga”, dijo entretanto en 6AM.