Analdex: prohibición de exportaciones de carbón a Israel viola la constitución y el PND

La Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex) manifestó su firme oposición al proyecto de decreto del gobierno colombiano que busca prohibir las exportaciones de carbón a Israel. Según Analdex, esta medida no solo viola la Constitución Política y el Plan Nacional de Desarrollo, sino que también carece de una base en la política comercial, fundamentándose en cambio en consideraciones morales no reguladas por la legislación colombiana en materia de aduanas y comercio exterior.

El presidente de Analdex, Javier Díaz Molina, declaró: “El proyecto de decreto por el cual se establece una prohibición a las exportaciones de carbón a Israel es violatorio de la Constitución y del Plan Nacional de Desarrollo, cruzando varias líneas rojas. Esta medida no se ajusta al mandato constitucional ni se basa en una razón de política comercial”.

En términos de impacto económico, la medida podría tener consecuencias significativas para las relaciones comerciales entre Colombia e Israel. En 2023, Colombia exportó carbón a Israel por un valor de 447 millones de dólares, una caída del 57% en comparación con 2022, cuando las exportaciones superaron los 1.000 millones de dólares, según cifras del Dane. Entre enero y abril de 2024, las exportaciones de carbón a Israel fueron de 88 millones de dólares, un descenso del 62,3% respecto al mismo período del año anterior.

Díaz Molina añadió que el proyecto se basa en una medida moral que no está contemplada en la legislación colombiana para asuntos de aduanas y comercio exterior. “El proyecto no se ajusta a lo previsto en la norma y dicha disposición solo aplicaría en el caso de las importaciones, no para el campo de las exportaciones. Además, esto es violatorio del Tratado de Libre Comercio (TLC) que tenemos suscrito con Israel, que cumple cuatro años de vigencia el próximo 11 de agosto”, afirmó.

Según TradeMap, Israel importó cerca de 107.000 millones de dólares en diversos productos, de los cuales casi 2.000 millones de dólares correspondieron a carbón.

La relación comercial entre Colombia e Israel ya ha mostrado signos de tensión. Las compras realizadas por el sector Defensa de Colombia a Israel cayeron un 84,8% en 2023 en comparación con 2022, pasando de 63,8 millones de dólares en 2022 a solo 9,7 millones de dólares en 2023, según datos del Dane.