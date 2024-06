Satisfacción y sorpresa en la sede Manizales por la elección del nuevo rector de la UNAL

Manizales

Los representantes y estudiantes de la Universidad Nacional en Manizales celebraron la decisión del Consejo Superior Universitario (CSU) de elegir a Leopoldo Múnera nuevo rector de la institución, pues fue el candidato mayor votado por la comunidad universitaria. Juan Pablo Trujillo, representante estudiantil, mencionó que pedían que la designación fuera transparente y expresó que Múnera deberá elegir a sus nuevos vicerrectores en cada sede.

“Estamos sorprendidos ante esta gran victoria, de esta decisión que tomó el Consejo Superior Universitario. Ha sido una coyuntura muy compleja que no ha sido fácil de llevar. Aún no podemos decidir si se va a levantar el paro o si volvemos a clase, porque no se trata de solo un rector a cargo, sino de tener todas las garantías”, comentó el representante.

Por otro lado, Diana Cárdenas, vicerrectora de la universidad con sede en Manizales, indicó que acatan la decisión, pero reconoció que los sorprendió, ya que habían fallos judiciales que reconocían a José Ismael Peña como rector y dijo que esperan los cambios institucionales con la nueva administración.

Además, agregó que, por el bien de la alma máter, se acata y quedan atentos a las modificaciones que se vayan a presentar. “Yo espero que luego de tomar esta decisión, que era el motivo del paro, se pueda normalizar la situación en la universidad”, señaló la vicerrectora.

Entre tanto, José Ismael Peña expresó en un comunicado que la nueva elección es atípica e irregular y procederá a interponer recursos judiciales y penales.

