Canciones de Johnny Cash grabadas en 1993 salen en este 2024

Tras más de 30 años de preparación, el nuevo álbum de Johnny Cash, “Songwriter”, saldrá a la venta el 28 de junio a través de Mercury Nashville/UMe.

Desde hoy los que esperan con impaciencia su lanzamiento pueden escuchar la segunda canción, “Spotlight”, en todas las plataformas de streaming.

La canción se ve reforzada por un solo de guitarra blues del músico y productor ganador de un Grammy Dan Auerbach, de The Black Keys.

Las voces de “Spotlight” fueron grabadas por Johnny a principios de 1993 en los estudios LSI de Nashville como parte de una sesión de demostración.

John Carter Cash, hijo de Johnny y June Carter Cash, descubrió que la voz de Johnny era increíblemente potente y trató de liberarla de una producción algo anticuada.

Junto con el coproductor David “Fergie” Ferguson, redujeron la canción a la potente y prístina voz de Johnny, además reunieron a un selecto grupo de músicos que tocaban con Johnny, entre ellos el guitarrista Marty Stuart, el fallecido bajista Dave Roe, el baterista Pete Abbott y varios otros. Se reunieron en la Cash Cabin, un espacio sagrado para Johnny en Hendersonville, Tennessee y crearon un nuevo arreglo para la canción.

Dan Auerbach fue reclutado por su viejo amigo y socio de grabación, Fergie. “Spotlight”, como todas las canciones de Songwriter, fue escrita exclusivamente por Johnny Cash.

“Fue la emoción de mi vida poder tocar la guitarra en una canción de Johnny Cash”, dijo Dan Auerbach. “Escuchar su voz a través de los altavoces de mi estudio me produjo escalofríos. No puedo agradecer lo suficiente a John Carter y a Fergie por incluirme en este proyecto”.

“Fue genial que Dan participara en ‘Spotlight’ y añadiera sus tonos de guitarra y sus sonidos a esta increíble canción”, dijo John Carter Cash. “Creo que realmente la abrió en una dirección diferente. Es bueno escuchar a dos guitarristas fantásticos, Dan y Marty, trabajando juntos para dar vida a esta canción.”

“Spotlight” sigue al primer single, “Well Alright”, que ha sido increíblemente bien recibido por los fans, la prensa y la radio. El tema está subiendo rápidamente en la lista de Americana Radio, donde ocupa actualmente el puesto 21 tras unas pocas semanas de emisión, y también está causando impacto en la radio Non-Comm/Triple A, con más de 20 anuncios en todo el país, así como en “World Café” y SiriusXM Outlaw Country.

Tras su lanzamiento, la canción apareció en la Playlist de The New York Times y recibió cuatro estrellas de The Guardian, que la aclamó como “una historia jovial de un lío en una lavandería que finalmente lleva al matrimonio, llena de guiños – ‘Abrí la secadora y la puse en suave y ligero / Ella dijo “ten cuidado con mi seda y encaje” y yo dije “bueno, alright’ - llega decorada con una guitarra eléctrica con reverberación, contrabajo y el ritmo boom-chicka-boom preferido de Cash”, añadiendo “esta canción divertida y ligera está muy lejos de las malhumoradas grabaciones con Rick Rubin a las que pronto se inclinó. "

Volviendo a la composición de Johnny, la colección de 11 canciones, Songwriter, muestra la amplitud de su escritura, que siempre ha representado la gran extensión de la condición humana: hay canciones de amor, familia, dolor, belleza, salvación espiritual, supervivencia, redención y, por supuesto, algo del humor desenfadado por el que Johnny era conocido, todo cantado con su inconfundible, característica y resonante voz.

Songwriter estará disponible en streaming y descarga, así como en CD y en diversas opciones de vinilo, incluido en color negro estándar y otras variantes de color de edición limitada.

JOHNNY CASH – SONGWRITER LISTA DE TRACKS

CD/DIGITAL

1. Hello Out There

2. Spotlight

3. Drive On

4. I Love You Tonite

5. Have You Ever Been to Little Rock?

6. Well Alright

7. She Sang Sweet Baby James

8. Poor Valley Girl

9. Soldier Boy

10.Sing It Pretty Sue

11. Like A Soldier

VINILO

Lado A

1. Hello Out There

2. Spotlight

3. Drive On

4. I Love You Tonite

5. Have You Ever Been To Little Rock?

Lado B

1. Well Alright

2. She Sang Sweet Baby James

3. Poor Valley Girl

4. Soldier Boy

5. Sing It Pretty Sue

6. Like A Soldier