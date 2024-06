“Todo es por vías de la constitución”: presidente de la Corte sobre asamblea constituyente

Cartagena

Durante la Convención Bancaria en Cartagena, el presidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes, se refirió a temas sensibles en materia política que han sido motivo de debate a nivel nacional, tales como una asamblea nacional constituyente.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El magistrado aseguró que este y otros mecanismos como la reelección o ampliación del periodo presidencial, deben darse por las vías y los canales de la constitución.

“Todas las democracias diseñan sus sistemas orgánicos y dogmáticos de la manera que les parece conveniente, es decir que si hoy decimos que es buena la reelección no hay ningún problema, si decimos que hay que convocar una asamblea constituyente no hay ningún problema, lo que sí debemos tener en cuenta los ciudadanos es que todo está diseñado por la constitución y es por los canales de la constitución que puede haber reelección o aumento del periodo presidencial. Todo repito por las vías de la constitución, esta una democracia constitucional y no plebiscitaria”, expresó.

El magistrado José Fernando Reyes dijo que aunque no ha escuchado al presidente Petro sobre elaborar un decreto para convocar una asamblea nacional constituyente, en caso de que eso suceda, se tendrá control constitucional.

Lea también: Es una decisión acertada: contralor Carlos Zuluaga se refiere a recorte presupuestal

“A veces hay demasiados miedos el debate público es importante, pero yo no he escuchado a nadie desde el poder, no he escuchado al presidente diciendo que va hacer un decreto para convocar una asamblea, y si lo hace tendrá el control por la vía constitucional o por el consejo de estado. Todos podemos decir lo que bien queramos o de ahí a que estos asuntos lleguen al control constitucional será otra historia”, advirtió.