¿Qué llamado hace familia del mercenario caleño detenido en Rusia?

Cali

Miguel Ángel Cárdenas Montilla, es el expolicía caleño de 33 años que buscó resolver sus problemas económicos aceptando un trabajo como mercenario en Ucrania y que terminó capturado por fuerzas militares de Rusia.

En un video que circuló en redes sociales narró que fue engañado por Ucrania, que le había prometido que su trabajo sería de custodia en zonas de retaguardia.

Lizeth Montoya, esposa del mercenario Miguel Angel Cárdenas Montilla y madre de sus tres hijos, contó que ha sido inmensa la angustia de saber la suerte que ha corrido su esposo y que pide a las cancillerías de Colombia y Rusia que tramiten su regreso a Cali.

¿Como consiguió empleo como mercenario en Ucrania?

Según su esposa, fue por la información de un compañero que lleva varios años en Ucrania y que podría ganar en un mes lo que normalmente se ganaría en un año en Colombia.

“El vio esa opción y comenzó a investigar sobre otros colombianos que estaban en ese trabajo y pensó que esa seria la manera de salir de la falta de trabajo y la situación económica difícil que estaba atravesando y pensando en futuro de nuestros hijos y poder terminar de pagar la casita donde vivimos”, dijo Doña Lizeth.

¿Qué fue lo último que supo la familia de Miguel Angel?

“El miércoles de la semana anterior me dijo que él iba salir a misión y me envío datos de las personas con las que podía comunicarme en caso de que pasara algo y no más” , contó la esposa del expolicía y mercenario capturado por fuerza militares rusas.

¿Qué sintió cuando vio el video de su esposo detenido en Rusia?

Con lágrimas y voz entrecortada, la señora Lizeth Montoya, expresó que vio muy mal a su esposo.

“Por Dios lo tienen torturado, no vieron como le dañaron la cara y parece que tiene un brazo lastimado cuando intento mostrar su pasaporte”, añadió.

¿Qué llamado hace a las cancillerías de Colombia y Rusia?

Doña Lizeth Montoya pidió la intervención de las cancillerías y les envió el siguiente mensaje:

“Por favor que me devuelva a mi esposo, se los suplico.

El quiere regresar al lado de sus hijos en Colombia y aquí lo esperamos con mucho amor.

Necesito que lo devuelvan, es un hombre trabajador y un buen padre.

Devuélvanlo sano y salvo”.