Cierran sus puertas ONG que atienden a migrantes en frontera

Cúcuta

Una difícil situación afrontan las organizaciones no gubernamentales que han brindado asistencia a la población migrante que diariamente se mueve en la frontera colombo venezolana en Norte de Santander.

El Director de la Fundación Nuevo Escobal el capellán Jairo Garzón dijo a Caracol Radio que “mensualmente se atienden entre mil quinientos y dos mil personas en los centros de atención al migrante que hoy atraviesan por una situación financiera muy difícil porque los programas de ayuda se han suspendido”.

“Hemos pedido ayuda a las administraciones departamentales, municipales y no hemos encontrado, intentamos que nos incluyeran en los planes de desarrollo pero no fue posible. Desde el año pasado estamos en dificultades y así es muy complejo” dijo el padre.

Agregó que “hemos estado arañando, arañando y no ha sido posible. Nos preocupa que la migración no ha parado, que los pacientes con enfermedades crónicas que llegan pidiendo ayuda desde Venezuela no la van a encontrar y que se hace difícil sostener la atención sin apoyo”.

Indico que la situación es tan compleja que los centros de atención de atención al migrante en el Escobal, Bochalema y Los Patios se han venido cerrando lentamente pese a que el problema persiste y que diariamente un grueso número de migrantes cruzan la frontera buscando auxilio.

“Estamos desfinanciados, se acabó la ayuda humanitaria internacional y estamos a la deriva para nuestro funcionamiento” advirtió el vocero.