Usuarios de Audifarma denuncian demoras en la entrega de medicamentos

Usuarios de la EPS Audifarma expresan preocupación por demoras en la entrega de medicamentos en la ciudad de Cúcuta.

Épifanio Salazar es uno de los afectados y aseguró a Caracol Radio “para que le entreguen a uno los medicamentos, hay que hacer muchos trámites, por ejemplo, lo mandan a uno a Sanitas para que le den un código, es muy injusto, por qué no hacerlo directamente si uno va con la fórmula que entrega el médico. El mes pasado no me entregaron la medicina, porque según ellos, dejé pasar la fecha, pero es que uno viene acá y siempre es un problema”.

Para recibir atención, los usuarios manifiestan que “hay que madrugar, pedir un ficho, por lo general esto se llena mucho y debemos esperar a la intemperie. Abren a las 6 de la mañana, pero pasan muchas horas y uno sigue esperando” manifestó Salazar.

Carmen Forero es otra de las usuarias de Audifarma y dijo que “mi esposo es diabetico crónico, hipertenso y tiene problemas de corazón, pero no hemos podido reclamar los medicamentos, un solo sobre sale en 180 mil pesos”.

“Es indignante que las personas de la tercera edad y mujeres con niños tengan que esperar bajo el sol y el agua. Entregan hasta más de 500 fichos, cuando sienten que ya no pueden más, lo sacan a uno”concluyó Forero.