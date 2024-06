“Mi hijo está entre la vida y la muerte”: Madre de menor que requiere traslado urgente

Desesperados se encuentran los padres de Antoine Yasser Ayala Agames un pequeño de siete años, quien permanece postrado en una cama a la espera de un traslado a un centro asistencial con cama UCI.

Los familiares advierten que esto empezó hace algunos días cuando el estado de salud del menor se deterioró. Lo que empezó como un cuadro viral se convirtió en dengue y actualmente compromete tres de sus órganos.

Angélica Maldonado, es la madre del pequeño y dijo a Caracol Radio que “el 27 de mayo me traje a mi hijo para la clínica y me dijeron que solo era una virosis, nos dejaron ir al siguiente día, solo reposo y acetaminofén, y el lunes presentó decaimiento, nos dijeron que era dengue o hepatitis, nos dicen que está comprometido tres órganos el páncreas, el vaso y el hígado, que tiene una insuficiencia del hígado, que mi hijo está grave”.

Señaló que “ayer temprano se solicitaron el traslado a la Nueva EPS para que lo trasladaran a una UCI pediátrica con un doctor especializado en su hígado, en Cúcuta no hay ni UCI ni especialista”.

Resalta que siente que su diagnóstico fue demorado, por lo que está angustiada e insiste en que su vida está entre la vida y la muerte.

Cuestionó que “ya entendemos que la clínica ha hecho la solicitud a la Nueva EPS, pero la Nueva EPS no ha aceptado a mi hijo, que la nueva EPS está en proceso”, destacó que el pequeño es del régimen subsidiado y que ya ha tenido episodios similares en los que ha identificado que la salud de su hijo no ha tenido la atención apropiada.

Concluyó enviando un mensaje desesperado a La Nueva EPS “para que me saque a mi hijo de acá porque si no se me va a morir, a las entidades de salud que me ayuden para que en otras ciudades un médico patólogo y una UCI Pediátrica me acepte el caso, pero yo tiempo no tengo”.

Por el momento no hay ninguna comunicación escrita por parte de la Nueva EPS para conocer cuál será el futuro de este caso.