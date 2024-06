Es oficial! Omar Geles será homenajeado en Festival Vallenato 2025 Edición #58

En la ceremonia de premiación del 57° Festival a de la Leyenda Vallenata cumplida en la plaza Alfonso López, se reafirmó el homenaje para el próximo año al Rey Vallenato y cantautor Omar Antonio Geles Suárez, contando con el acuerdo con su familia.

Al respecto Rodolfo Molina Araújo, presidente de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, manifestó. “Después de tener el visto bueno de su familia y conociendo su extraordinario aporte a la música vallenata que comenzó siendo muy niño, hasta llegar a ser Rey Vallenato y extraordinario compositor, anunciamos que el 58° Festival de la Leyenda Vallenata a realizarse en el año 2025, será en homenaje a Omar Antonio Geles Suárez”.

Por su parte el alcalde Ernesto Orozco, aplaudió la iniciativa y se unió a esta decisión de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, para continuar dándole mayor fuerza al folclor vallenato y exaltar la vida y obra musical de Omar Geles, quien a través del acordeón y sus canciones logró traspasar fronteras.

De igual manera, al hacerse entrega de más de 450 millones de pesos a los ganadores de los distintos concursos y dándoles el agradecimiento a los autoridades, patrocinadores, concursantes y al pueblo vallenato, el presidente del certamen Rodolfo Molina Araújo, anotó. “Este año se tuvo la mayor cantidad de concursantes provenientes de 17 departamentos y cinco países. También dentro de la oferta cultural se congregaron 150 mil personas en los distintos escenarios de concursos y espectáculos musicales. (110 mil gratuitamente y 40 mil, ofertando algún monto económico para los espectáculos musicales promovidos por nuestra entidad en el Parque de la Leyenda Vallenata Consuelo Araujonoguera”.

Seguidamente aseveró. “Cabe anotar que la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata en el campo de su responsabilidad social, contribuye desde hace varios años con las Damas Grises, quienes cobran una módica suma de dinero a la entrada de dos escenarios, como son La Feria Ganadera y el Centro Recreacional La Pedregosa. Además, para la organización y desarrollo del Festival de la Leyenda Vallenata se crearon 700 empleos temporales. Con el favor de Dios y de la Virgen del Rosario, el otro año estaremos presentes en este certamen, que cada día crece y contribuye a la alegría, la paz y la prosperidad de este bello territorio vallenato”.

Agradecimiento de Iván Villazón

El cierre musical de la ceremonia de premiación estuvo a cargo del cantante Iván Villazón, ‘La Voz Tenor del Vallenato, homenajeado del 57° Festival de la Leyenda Vallenata, quien se entregó y contribuyó con su presencia al éxito del evento.

“Para mí este homenaje me fortaleció y supe del cariño de todos que en cada escenario me lo hicieron saber. Las palabras se quedan cortas por la dimensión del certamen que la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata ha sabido sacar adelante. Me voy con el corazón henchido de alegría y seguiré llevando el mensaje de nuestra querida música vallenata por todo el mundo. Valió la pena al decidirme ser cantante”, aseveró Iván Villazón.