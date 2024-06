Constituyente, reelección y acuerdo de paz: ¿Qué busca el Gobierno?

Hoy en Hora 20 el análisis a los hechos con lo que inicia la semana. La carta de un expresidente a Naciones Unidas, la idea de constituyente que sigue generando distracciones y la respuesta del presidente Petro sobre el Acuerdo de paz, su implementación y la idea de constituyente.

Después el análisis a las lecciones del proceso electoral mexicano en el contexto local. Por último, una mirada a la corrupción en Gestión del Riesgo y las responsabilidades.

Lo que dicen los panelistas

Mauricio Toro, exrepresentante a la Cámara y exdirector de Icetex, planteó que estamos distraídos en una conversación ambigua, “en el paso del gobierno Duque no se cumplió con el Acuerdo, la pregunta es cuándo este Gobierno presentará los proyectos de ley para la implementación”, además señaló que la falta de pericia para sacar proyectos de ley no puede ser una excusa para decir que se debe modificar la Constitución, “este gobierno se hizo elegir para lograr lo que no lograron otros gobiernos”.

De otro lado, dijo que el Gobierno se debe enfocar en presentar proyectos, dialogar, compartir, en vez de estar hablando de constituyentes, “el Gobierno tiene gente buena para sacar adelante las iniciativas”.

Para Luz María Sierra, periodista y directora de El Colombiano, el Presidente habla de constituyente después porque no hay condiciones, “su popularidad no se lo permite y prefiere hablar de poder constituyente que son pequeños grupos de poder”. Resaltó que el Presidente no nos va a mantener en su ambigüedad, “en los argumentos de Leyva y Montealegre. Este es el acto de propaganda más grande que hemos visto, se busca opacar cualquier problema”.

Se preguntó, “¿Si no les gustaba la Constitución por qué no lo dijeron desde antes? Por qué ahora cuando hay crisis, cuando hay problemas con la imagen del Presidente, ahora no les gusta la Constitución”. También dijo que el Presidente argumenta otras cosas que no se han presentado en el Congreso, con lo cual, cree que no hay bloqueo, “acomodan la narrativa para decir que son necesarios los cambios en la Constitución, cuando se necesita realmente un gobierno que dé resultado”.

Rodrigo Pombo, abogado, columnista, Profesor de Derecho Constitucional, Administrativo y Contratación Estatal, dijo que entiendo que este Gobierno ha pregonado una gran revolución, un gran cambio, “se gran cambio tiene como lenguaje jurídico un proceso constituyente. Ellos no han hablado de Asamblea Nacional Constitucional”. Resaltó que desde el Gobierno se dice que este es un momento inédito y que buscan un gran pacto nacional, “el proceso no es un momento, es un devenir constante. Es una dinámica continua e indefinida. La Constituyente, no tendría límites, se le da al pueblo”. C

Comentó que desde el gobierno se habla más de legitimidad que de legalidad, “el tema de la Constitución de que es convocado por referendo, acto legislativo, eso los tiene sin cuidado. Hablan de proceso constituyente liderado por quien, a juicio de ellos, encarna el pueblo”.

Para Gabriel Becerra, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, el ejercicio de este gobierno es distinto a todos los anteriores y que eso genera incertidumbre y polémica, “lo cierto es que estamos en esta discusión en medio de un proceso político en el que un gobierno nuevo ha querido sacar adelante su plan de gobierno”.

Manifestó que el Gobierno se ha encontrado con la oposición normal, “pero también con declaraciones de algunos congresistas diciéndole a sus militantes que un objetivo es impedir que Petro termine su mandato”, en ese sentido, comentó que desde lo ideológico hay contradicciones en temas como reformas a la salud o pensional, “también se puede agregar decisiones de la Procuraduría o campañas mediáticas. No solo hay una oposición, hay interés por impedir que el gobierno funcione”.

Sobre el tema de constituyente, dijo que el pueblo puede promover un referendo o un mecanismo de participación que está en la Constitución, “un proceso constituyente no es solo un proceso jurídico, es una ruptura de la sociedad que no acepta un pacto vigente”.