Luz Adíela Álvarez, ganadora de tres medallas por judo, recibió amenazas de muerte

La destacada judoca del Valle, Luz Adíela Álvarez, ganadora de tres medallas en el campeonato panamericano de judo, recibió amenazas de muerte y clamó al presidente Petro que no la deje morir.

En una carta manuscrita de seis páginas, la judoca del municipio de Jamundí, sur del Valle, Luz Adíela Álvarez, escribió: “Espero celeridad en la investigación para dar con los responsables de estas amenazas y se pueda garantizar mi derecho a la vida e integridad”.

En la misiva, la destacada deportista agrego: “Nunca imaginé vivir un día como hoy, y ojalá nadie tuviera que vivirlo. Hoy mi papá recibió una amenaza de muerte muy seria contra mi vida. Le pidieron que se despidieran de mí porque me matarían”.

La deportista vallecaucana, a través de las redes sociales, le pidió al Presidente Petro que: “no me dejen morir”

“Me llena de tristeza que en este momento esté en peligro mi familia y yo. No soy una persona de relaciones dudosas, no tengo enemigos, solo he dedicado mi vida al deporte”, escribió en la carta que dio a conocer a través de las redes sociales.

En respuesta a las recientes amenazas recibidas por la destacada judoca Luz Adíela Álvarez en Jamundí, Valle del Cauca, el gobierno del municipio de Jamundí, expresó su preocupación y condenó cualquier acto que ponga en riesgo la integridad física y emocional de la destacada deportista.

“Luz Adíela Álvarez, reconocida por su trayectoria y logros en el mundo del judo, ha sido víctima de amenazas que atentan contra su seguridad. Estas acciones no solo afectan a una de nuestras más queridas y admiradas deportistas, sino que también representan un ataque a la comunidad deportiva y a los valores de paz y respeto que promovemos”, dijo la secretaria de Gobierno, Sandra Milena Ortega.

La funcionaria aseguró que la denuncia correspondiente ya se ha presentado ante las autoridades competentes, y se trabaja en conjunto para esclarecer los hechos y lograr la rápida identificación de los responsables de estas amenazas, para que sean llevados ante la justicia.

“Luz Adíela Álvarez ha sido un orgullo para nuestro municipio, representándonos con honor y dedicación en múltiples competencias internacionales. Su valentía y compromiso son un ejemplo para todos, y es nuestro deber como sociedad proteger a quienes nos inspiran y elevan nuestro espíritu deportivo”, agrego la secretaria de Gobierno del municipio de Jamundí, sur del departamento del Valle del Cauca.