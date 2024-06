🔴 EN VIVO | Juicio contra Jhon Poulos entra a su recta final

JUDICIAL

El juez 10 de Conocimiento de Bogot谩, escucha los alegatos de conclusi贸n para luego, definir el sentido del fallo en el juicio contra Jhon Poulos, confeso asesino de Valentina Trespalacios.

En marzo pasado, Poulos, admiti贸 ante el juez que ahorc贸 a Valentina con un elemento que la joven llevaba en el cuello.

鈥淚mag铆nense matar a alguien a quien uno ama. Es una sensaci贸n horrible. Qued茅 destruido, yo a ella la amaba, la habitaci贸n me daba vueltas鈥, dijo

El fiscal del caso de entrada dijo: 鈥淧ara la Fiscal铆a General, la defensa no prob贸 su teor铆a en un est谩ndar de probabilidad, en estricto sentido no prob贸 que su defendido, Jhon Nelson Poulos, hubiera actuado culposamente, la defensa no prob贸 a trav茅s de ning煤n medio de prueba de corroboraci贸n o a trav茅s de elementos indiciarios, que el se帽or Poulos ten铆a un deber objetivo de cuidado frente a Valentina Trepalacios. No prob贸 que Jhon Nelson Poulos desarroll贸 conductas imprudentes, negligentes o faltas de pericia que advirtiera un nexo causal con un resultado fatal鈥.

EN DESARROLLO鈥