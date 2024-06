En el Tolima le piden al Gobierno Nacional levantar el cese al fuego

Tolima

Luego de conocerse un informe de inteligencia de la Quinta División del Ejercito que advirtió la semana anterior de un posible atentado con un carro bomba, alerta emitida para varias ciudades incluyendo Ibagué y Chaparral, líderes políticos, analistas y politólogos hacen un llamado al Gobierno Nacional para que se levante el cese al fuego en el Tolima.

Sumado a esto, a mediados del mes de mayo el senador Ariel Ávila sostuvo que, tras levantar el cese en el Cauca, Valle del Cauca y Nariño una gran cantidad de tropas salieron a los departamentos del Tolima y el Huila, lo que podría generar que en esta zona del país se incrementen las acciones por parte de integrantes del Estado mayor Central de las Disidencias de las Farc.

¿En el Tolima piden se levante el cese al fuego?

En varias oportunidades la gobernadora Adriana Magali Matiz ha reiterado, el llamado al Gobierno Nacional para que el Tolima sea incluido en los departamentos en los que se levantó el cese al fuego con las disidencias de las Farc.

La mandataria de los tolimenses ha fundamentado su llamado en lo que ha sucedido en zonas del departamento en las que se han incrementado las extorsiones y la presencia de grupos armados que incluso han realizado retenes afectando la tranquilidad la población.

Reacciones

Según Holman Guevara, militante del Centro Democrático, no se puede permitir que el Tolima sea un caldo de cultivo para los disidentes de las Farc que están llegando al departamento debido a que las Fuerzas Militares están maniatadas.

“LA Fuerza pública tiene que ser operante, comparto la posición de la señora gobernadora, Adriana Magali Matiz, porque no puede ser posible que el Tolima sea un objetivo de la criminalidad en Colombia, los guerrilleros del Cauca se están viniendo al Tolima porque no los pueden combatir y se tiene que levantar el cese al fuego, porque las Fuerzas Militares están atadas de pies y manos, no puede ser posible que nuevamente incrementen las extorsiones en varias zonas del departamento y tengamos que quedarnos quietos, no puede ser el Tolima un escenario para que se escondan”, aseguró Guevara.

Por su parte, el politólogo Juan Guillermo Hernández, aseguró que alias ´Iván Mordisco´ no ha demostrado alguna intención de avanzar en una salida dialogada, por lo que se debe levantar le cese al fuego, pero en todo el país.

“Se debe generar una discusión sobre el levantamiento al fuego en el Tolima, pero no solo en el Tolima sino en todo el país, es necesario que se siga dialogando, pero en una confrontación directa, yo creo que la bancada tolimense le debe exigir al Gobierno Nacional levantar el cese fuego para que exista el despliegue militar en municipios como Rioblanco, Chaparral y Planadas”, sostuvo Hernández.

Finalmente, el abogado Daniel Neira, exmiembro de la Fuerza Pública, sostuvo que el Gobierno se equivocó que en iniciar unos diálogos en medio de un cese al fuego que les ha permitido fortalecerse a las disidencias armadas.

“Aunque soy un opositor del gobierno ´Barretista´ de Adriana Magali Matiz, debo decir que en esta ocasión comparto 100% su posición, es increíble como se le para a los bandidos y les exige que se comporten. Los grupos armados ilegales han tomado fuerza porque no tienen presión la Fuerza Pública, volvimos a las épocas de otros gobiernos donde ha vuelto la extorsión, atentados y hasta retenes ilegales”, puntualizó Neira.