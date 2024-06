Presidente de Jaguares: un jugador recibió dinero para amañar un partido de la Liga

No para la polémica respecto a los líos por apuestas y amaños de partidos en Jaguares de Córdoba. El presidente Nelson Soto habló este domingo 2 de junio en Deportes Caracol Domingo sobre el jugador que fue apartado del grupo por incurrir en esta práctica, por cierto ya se encuentra a disposición de la Fiscalía, y aclaró sus recientes declaraciones sobre la salida otros futbolistas por ceder, supuestamente, ante esta misma situación.

En un primer momento, Soto pidió excusas por acusar a los exjugadores del plantel, debido a que no hay pruebas que demuestren si amañaron algún compromiso de la Liga. En este orden de ideas reconoció que su salida de la institución se dio con total normalidad y “sin sospechas” por alguna actuación de gravedad.

Ahora bien, confirmó que el jugador Carlos Paéz admitió haber recibido dinero para comprometer un partido de Liga el semestre pasado (Finalización 2023) y a raíz de lo anterior le pidió, no solo a directivos sino a todos los miembros del fútbol, que estén muy pendientes de este tipo de situaciones.

Polémica en Jaguares aclarada

Disculpas a los jugadores señalados

“En esa ligereza, que reconozco y por la que pido las disculpas necesarias, dijimos que en esos jugadores en los que se logre probar que hay amaño de partidos, pues, que no los dejen contratar por este ni ningún club, esa es la aclaración que hay que hacer. De todos los jugadores que salieron (de Jaguares), ninguno salió retirado por sospecha del equipo, todos salieron de común acuerdo entre ambas partes y con plena tranquilidad, con sus recursos. Hasta ahí termina el caso. Reitero, es una ligereza haber dicho que a esos jugadores no se les puede contratar porque no salieron retirados ni destituidos, fue una negociación entre las partes”.

Las salidas fueron de mutuo acuerdo, sin problemas

“Salieron varios jugadores: Escorcia, Kevin Riascos, no tengo el listado en este momento, pero todos salieron de común acuerdo, totalmente tranquilos, ninguna acusación en firme o particular. El llamado que hago es a que tenemos que estar alerta, porque el tema de apuestas no es nuevo, es algo en lo que todos debemos estar atentos. De verdad, hay muchas cosas sospechosas, que por supuesto de nuestro lado no las hay, eso le corresponde a la autoridad investigarlas, por eso se lo hicimos saber en su momento a la Comisión y a la Fiscalía”.

Caso de amaño en Jaguares

Así fue la situación

“El de nosotros fue una confesión del amaño de partido entre Jaguares y Águilas en el minuto 93 del semestre anterior, cuando en el minuto 93, faltando 5 segundos, un jugador jaló la camiseta de un rival que no tenía nada que ver con la pelota y fue penalti. Se perdió el partido. Ese jugador después reconoció, que aunque no fue él, sí le ofrecieron plata, la recibió y por eso debemos estar alerta. Si hay confesión de uno, varios más deben evaluarse y analizarse. Entre esos están las jugadas sospechosas que uno no entiende, como cuando un jugador haga 2-3 tiros de equina sin necesidad, que haga una falta cuando no tiene la pelota ni el rival tiene que ver con él. Debemos estar alerta y ese es el llamado mío. Ofrezco disculpas por mi declaración precipitada que los jugadores que estén involucrados en este tema no sean contratados, siempre y cuando existan las pruebas”.

Confesión del implicado

“Carlos Páez es el jugador que lo reconoció. Esté en la Comisión Disciplinaria, está denunciado ante la Fiscalía, que es lo que nos corresponde como directivos. Estamos hilando muy delgado sobre este tema de apuestas, porque no es solo en este partido, sino en varios en los que hay cosas muy sospechosas. El llamado es a que todos estemos alertas, no solo los clubes sino también los medios, la Dimayor, la Federación. Tenemos ejemplo de otros países donde se han comprobado temas de estos, que le hacen demasiado daño al fútbol”.

Advertencia por apuestas en el FPC

Especial atención a lo que pasa

“De pronto hubo una ligereza en mi declaración y me permito hacer la aclaración. Se vienen presentando jugadas sospechosas en partidos. Aunque no hay ninguna prueba de amaño de partidos o apuestas, son cosas muy raras las que vienen pasando, no solo en este semestre, sino también en el anterior. Justamente en ese último sí pudimos probar que hubo amaño de partidos de parte de un jugador, quien reconoció su falta en el mismo club. Este caso se puso ante la Comisión Disciplinaria de Dimayor y, por supuesto, ante la Fiscalía para que iniciara la investigación correspondiente sobre el particular. Nosotros nos basamos en la confesión que hizo el jugador y partir de ahí hemos estado muy atentos en jugadas sospechosas que dejan mucho qué desear. Entonces, no hay la prueba, pero jugadores que consideremos han hecho jugadas sospechosas, no han salido por eso de la institución, sino porque no han sido tenidos en cuenta por los técnicos que han pasado por la institución”

Hay que denunciar

“Con toda honestidad, digo que esta es una alerta para todos los equipos profesionales del país. Hay cosas que los que sabemos de fútbol, decimos: ‘Es muy rastro que pase esto’. Ahí es donde hago el llamado. En las Asambleas se ha dicho que este es un tema muy delicado, el cual no se debe salir a decirlo, pero yo me niego. Toda cosa que se sienta con duda, hay que salir a manifestarla sin decir que lo hicieron, porque esa investigación corresponde a las autoridades. Tenemos que estar alertas porque pasan cosas muy raras, en las que a veces los dirigentes nos hacemos los locos. Si hay algo que toque decir, se hace y que lo investiguen”.