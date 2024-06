Metrocinco denuncia posible desvío de dineros por parte de Metrolínea

Bucaramanga

Fredy Cubides, gerente de Metrocinco Plus, operador de Metrolínea, denunció que al parecer se desvió parte del dinero que el gobierno nacional giró en el 2023 para garantizar la operación del sistema de transporte en el área metropolitana de Bucaramanga.

Según el gerente de Metrocinco, solo se recibieron 10 mil millones de pesos de $14.000 que se tenían que haber girado por parte de Metrolínea, situación que ha generado deudas y dificultades para cumplir con la operación del sistema.

“A Bucaramanga le quedaron 20 mil millones de pesos para pagar déficit de operación. Metrolínea pagó pero no pagó completo y eso es lo que le estamos diciendo, que nos pague todo para quedar al día con ese déficit operacional ya que en el 2024 se está generando un nuevo déficit. Le estamos diciendo que no se gaste la plata de la nación pagando la burocracia de Metrolínea”, dijo Cubides.

¿Qué dice Metrolínea?

Sobre esta denuncia, Jhair Manrique Gerente Metrolínea, aseguró que las cifras no concuerdan y desmintió la versión de Metrocinco Plus que apunta a que el dinero de la nación se desvió y no se transfirió en su totalidad.

“Hay cifras diferentes sobre los pagos al único operador, pero tenemos la certificación donde nos menciona que entre el 2023 y 2024 se han destinado más de 24 mil millones de pesos al operador Metrocinco. Entonces la cifra que están dando es totalmente errónea”, dijo el gerente del sistema.

Justamente en las últimas horas tanto los representantes de Metrocinco como Metrolínea se reunieron para hacer el cruce de información sobre el dinero que se pagó o se habría dejado de girar.

Metrocinco insiste en que desde febrero tienen pendientes el pago de las catorcenas y que si existen este tipo de deudas es difícil garantizar una mejoría en la prestación del servicio en el sistema de transporte de masiva.