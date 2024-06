Marcelo Ortiz: “Daniel Torres fue uno de los primeros en mostrarnos el camino de la fe”

Independiente Santa Fe regresó a una final del fútbol colombiano tras cuatro años de ausencia, cuando en aquel torneo de 2020 se midió ante el América de Cali, el resultado fue adverso, pero esa final ya es parte del pasado y ahora el cuadro ‘cardenal’ se enfoca en la definición del campeonato ante el Atlético Bucaramanga.

Marcelo Ortiz fue uno de los jugadores destacados en la contundente victoria del ‘león’ sobre Deportes Tolima en Ibagué, hito que no lograban desde el año 2017, cuando en las semifinales derrotaron al equipo ‘pijao’ y obtuvieron su cupo a la gran final, cayendo en condición de local ante Millonarios.

Precisamente, el central estuvo presente en el ‘VBar Caracol’ de este lunes 3 de junio, día después en el que Bogotá volvió a vestir de rojo y la ilusión está latente de cara a la anhelada décima estrella, objetivo por el que vienen luchando desde hace ocho años.

Sobre su gol ante Tolima: “Tuve la posibilidad ahí de hacer el segundo, en un momento crucial para ellos y para nosotros, sirvió para darle la victoria al equipo, muy contento con eso”

Sobre los procesos: “Se fue trabajando, en parte la idea desde lo futbolístico, tenemos un cuerpo técnico y esa es la característica, por ahí en algunos partidos no encontramos esa regularidad, quizá no teníamos esa humildad, ese sacrificio para ganar los partidos, nos fuimos dando cuenta que nos relajábamos, dejábamos de correr y presionar como lo hacemos acá de local, la verdad que padecíamos y lo sufríamos mucho, perdimos varios encuentros por eso, el grupo no se relaja, eso te da personalidad y carácter para estos partidos”.

El camino de la fe: “Es la primera vez que me toca estar en un grupo así, por mi cultura, pero desde que estoy acá si nos aferramos, a los que veníamos de otro lado nos mostraron el camino de la fe, Daniel Torres abrió el camino, implementó el camino aparte de lo futbolístico, el grupo se adaptó y lo agarró muy bien, sirve mucho en lo mental, esa fe con la que encaramos los partidos”.

Gol trabajado: “Sin duda, son prácticas, experiencias, son los años, en el caso particular del gol al tener a Chaverra a contra pierna, podría caer un centro cerrado, me cayó justo, busque el mejor timing, busqué el remate más potente, sirvió para la victoria”.

Palpitar la final: “Va a ser una final durísima, somos dos equipos de características similares en cierto sentido, son 180 minutos también, sabemos que será una final larga, aferrarnos a nuestras virtudes, fortalecer lo que nos falta, pero sin duda que seguiremos como veníamos en estos cuadrangulares, con esa insistencia de buscar de local y de visitante, partiendo desde atrás hacia adelante, ojalá que lo podamos mantener”.

La idea del entrenador: “Es parte del cuerpo técnico, uno cuando arma un plantel, primero tiene una idea y en base eso se buscan características, esa es la virtud del cuerpo técnico, en caso mío, particular, cuando el técnico me llamó, fue bastante claro y eso me motivó a venir acá, los resultados te van dando confianza y hace que eso fluya más rápido”.

La definición del grupo A: “Sabíamos que el otro grupo era muy parejo, se podía resolver entre cualquiera de los que tenía chances, el candidato en una final es 50-50, claro que confiamos en lo nuestro, sabemos que ellos son uno de los mejores equipos del torneo, los números están, las estadísticas están, pero todo eso hay que demostrarlo en la cancha, si no el trabajo queda en vano, tendremos que demostrar lo nuestro en la final”.

La derrota ante Bucaramanga en febrero: “Recuerdo el encuentro contra Bucaramanga en el todos contra todos, estábamos en el proceso de rearmar el plantel, jugábamos en un sistema diferente al actual, son momentos, tanto para nosotros como para ellos, Bucaramanga también fue creciendo a lo largo del torneo, van a ser partidos parejos”.

¿Una final cerrada?: “En principio sí, son dos equipos con características similares, sobre todo en lo defensivo, pero también tenemos nuestras armas en el ataque, claro que nuestros números nos avalan en la defensa, pero en Ibagué muchos pensaron que iríamos a defendernos, pero logramos sacar la victoria generando situaciones, la final no creo que sea tan cerrada”.

La lesión de Facundo: “Sobre Facundo Aguero aún no sabemos nada, él sintió una contractura donde la tuvo la última vez, él salió por no arriesgar y por el contexto del partido, debíamos estar al 100% en el encuentro, él lo viene dando todo para estar en las finales, aún desconocemos diagnósticos”.