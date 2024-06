Encapuchados quemaron un bus de servicios especiales en Buriticá

Buriticá, Antioquia

El hecho violento se registró hace pocos minutos en la vía que del sector de Pinguro en la vía nacional Medellín- Urabá conduce por la vía secundaria al área urbana de Buriticá en el occidente de Antioquia.

Allí, un grupo de encapuchados paró el bus de servicios especiales que trabaja para una empresa contratista de la multinacional minera Zijin y le prendió fuego. Por ahora se desconoce si el conductor fue atacado. La información fue confirmada por fuentes extraoficiales, pero no se detalla si el vehículo iba con personal o se movilizaba vacío. Las autoridades están tratando de establecer más detalles de esta vía de hecho que genera mayor tensión en la zona donde unas 350 personas permanecen bloqueando la vía en cinco puntos de la Medellín-Urabá a la altura de Buriticá, lo que tiene afectada la movilidad en este plan éxodo hacia y desde Urabá.

Cabe recordar que esta protesta de mineros se hace en reacción a una intervención que hizo el UNDMO el jueves en el sector La Estrella , vereda Los Asientos, en la entrada al proyecto minero de la Zijin, donde se reportaron confrontaciones. Luego, la protesta se trasladó a la vía nacional, donde permanece bloqueada desde la mañana de este viernes.

Más temprano y antes de que ocurriera la incineración del bus, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, mediante su cuenta de X le preguntó a la policía que la libre movilidad de las personas donde queda y solicita el desbloqueo de la vía.

¡A desbloquear la vía!

El Gobierno Nacional no soluciona; no formaliza; agrava todo quitándonos la delegación minera. Hoy los mineros, una vez más, bloquean la vía. Mientras tanto, los ciudadanos y el comercio afectados. Todos perdemos. ¿@PoliciaColombia: el derecho a libre movilidad dónde queda? No puede ser que cualquiera se tome una vía en minutos y la autoridad competente para desbloquearla tarde hasta días.