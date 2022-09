FOTOS: Pidió un jugo de naranja y le llegó algo "horripilante"

En redes sociales se viralizó varias fotografías tras pedir en un restaurante un zumo de naranja; lo que podría ser un simple pedido se convirtió en una pesadilla para esta mujer que difícilmente podrá olvidar.

La joven pensó que todo andaba bien cuando le iba a dar el primer sorbo a la bebida se dio cuenta que algo en el vaso se estaba moviendo, tal vez pensó que estaba viendo mal, pero tras conservar detenidamente se dio cuenta que algo no andaba bien con su jugo de naranja.

Le puede interesar:

La primera impresión que le dio a la mujer es que su bebida tenía pulpa, pero se dio cuenta que lo que realmente se movía en medio del baso era unos diminutos gusanos.

“Me he pedido un zumo en un bar, le he pegado un trago y he visto que tenía pulpa, hasta que la pulpa se ha empezado a mover. Me quiero morir ahora mismo”, señaló la mujer junto a unas fotos del jugo del naranja.

Al parecer la mujer no se quejó con nadie del establecimiento, porque al pedir la cuenta le cobraron el zumo de naranja como si estuviera bueno o nunca hubiera pasado nada extraño el pedido.

Este es el hilo de Twitter dónde la mujer explicó lo que le sucedió: