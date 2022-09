Streeper fue a un ancianato y nadie pensó que iba a terminar así

En redes sociales se viralizó un video en el que se ve a una mujer ofreciendo un show de estriptís, sin pensar que la reacción de los adultos mayores fuera a producir tanta polémica.

Según reseñan medio orientales, el hecho se dio en el Hogar de Veteranos de Taoyuan, en Taiwán, donde se encuentran los militares retirados de ese país.

Los administradores del sitio pensaron que sería agradable para ellos compartir un rato con una hermosa mujer y voluptuosa; ella empezó a bailarle sensualmente a uno de los ancianos y le acercó sus pechos, algo que aprovechó él para tocarlos.

Tras hacerse viral el video y diferentes fotografías, el hogar para estos veteranos de guerra recibió toda clase de críticas, por lo que los administradores tuvieron que salir a dar la cara y dijeron: "La intención del evento era entretener a los residentes y hacerlos felices. Lamentamos mucho la ofensa que se causó".

ESTE ES EL VIDEO POLÉMICO DONDE SE VE A LA MUJER HACIENDO EL SHOW A LOS VETERANOS:

A nursing home in Taiwan issued a public apology after it hired a stripper to give lap dances to seniors during a party, saying it ‘deeply regrets’ the decision. pic.twitter.com/LOFGNzWsGs