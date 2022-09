El plan con el que el Gobierno busca ahorrar más de 3 billones de pesos

En el marco del evento Desafíos de la Democracia el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Mauricio Lizcano, aseguró que el Gobierno está preparando una directiva que incluye medidas de austeridad, lucha contra la corrupción y las nóminas paralelas.

“Nosotros hemos planteado que tenemos que reducir las nóminas del Estado, no puede ser que la plata que pagan los colombianos en impuestos se vaya a burocracia o a corrupción, por eso yo he denunciado las nóminas paralelas y por eso estamos preparando con el presidente de la República una directiva presidencial que va a ser muy dura en austeridad, muy dura en acabar las nóminas paralelas, muy duras contra la corrupción y medidas administrativas para evitarla, combatirla y para hacer más eficientes los recursos del Estado, dijo Lizcano.

El funcionario aseguró que con las medidas de incluirá esa directiva podría haber un ahorro de entre 3 y 5 billones de pesos. Agregó también que se busca poner un límite al número de contratos que puede tener una persona con el Estado.

“Más que cargos lo que queremos es reducir las nóminas paralelas y tomar algunas medidas, por ejemplo, reducir un porcentaje los números de prestación de servicios, que las personas no puedan tener más de cuatro contratos con el Estado. Nos hemos encontrado abogados, no voy a decir nombres, que en algunos ministerios tiene contratos por 200, por 300 millones de pesos. En un mismo ministerio. Eso vamos a prohibirlo porque no puede ser que una persona tengas más de 5 contratos con el Estado. Entre otras cosas para que más gente tenga posibilidad de trabajar. No podemos concentrar todo en una sola persona”, agregó Lizcano.

Lizcano manifestó que la intención es ser un Estafo eficiente y austero.