¿Emprender o no hacerlo? Si alguna vez te lo has preguntado, hoy te doy la respuesta: El emprendimiento no es para todo el mundo, y aunque muchas personas emprenden porque no tienen opción, la verdad es que no todos tienen lo que conlleva emprender, porque tendrías que entrenar tu mente primero, antes de comenzar. Así de simple.

Para descargar este episodio, clic aquí.