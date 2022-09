Blockchain: entre el mito y la realidad

El término blockchain está de moda. El año pasado el gasto global en soluciones basadas en esta tecnología alcanzó los 6,6 billones de dólares, según datos de statista, y en los próximos dos años se triplicará esa cifra, si la tendencia de adopción continúa. Está en el corazón de las criptomonedas, en donde nació el concepto y en donde todos los días se realizan operaciones basadas en blockchain a un ritmo infernal. Por ejemplo, más de 600.000 veces al día en bitcoin y más de 480.000 diarias en Ethereum, las dos criptomonedas más populares.

El concepto blockchain (o cadena de bloques) es difícil de explicar. Una analogía usual es imaginar un libro de contabilidad que está a la vista pública. En cualquier transacción en donde se utilice este libro todos los participantes verán lo que se anota allí: quién vendió - por ejemplo, unos bitcoin - y quién los compró, cuántos bitcoin hay en total en ese mercado y a quiénes pertenecen. Cualquier cambio o anotación contable será observada por todos, así que no hay manera de que alguien logre manipularlo sin ser detectado. Es una tecnología ideal para validación de datos y para garantizar la integridad de cualquier proceso en donde sea aplicada.

Por supuesto, desde el punto de vista técnico el funcionamiento no es tan sencillo. Hay mucha ingeniería y código detrás. El libro contable público en realidad es una base de datos que se guarda en muchos computadores. Literalmente, en el de cada persona que participa. No está en un servidor, como la información de los bancos, que se guarda en servidores protegidos a los que solo tienen acceso un puñado de empleados. El modelo blockchain consiste en lo contrario a lo que hacen los bancos: la descentralización de la información. Las transacciones se acumulan en "bloques" y los bloques forman "cadenas" (por eso cadena de bloques, o blockchain en inglés). Entonces, es una cadena descentralizada y pública de datos acerca de transacciones, operaciones, compras y ventas en un proceso financiero, que todos pueden monitorear en las pantallas, sea de un PC o de un smartphone.

La criptomoneda más famosa, el bitcoin, nación con blockchain como tecnología base. Un señor de identidad enigmática, conocido por el seudónimo Satoshi Nakamoto tuvo una idea disruptiva: un nuevo tipo de moneda que no estuviera mediada por los bancos, que son quienes actualmente se encargan de darle legitimidad a los negocios en todo el mundo, sino por una red de computadores, conformada por los computadores de cada ciudadano común y corriente. Y en dicha red no hay dólares, ni euros ni pesos, sino bitcoin, un nuevo tipo de dinero totalmente digital, sin papel impreso, ni monedas acuñadas. Un mundo sin bancos.

De las criptomonedas hablaremos en otra oportunidad; pero de la tecnología de cadena de bloques que asegura la confianza de los participantes en el sistema, hay que decir que resultó tan poderosa y prometedora para garantizar la integridad de las operaciones, que los bancos tradicionales se interesaron rápidamente en ella. Sacar el blockchain del mundo de las criptomonedas y utilizarlo en otros ambientes se convirtió en una obsesión. Por su poder como verificador público y transparente de transacciones de cualquier tipo hoy se utiliza en contratos de alquiler de vivienda, en negocios de seguros de automóviles y en licitaciones públicas, para citar unos ejemplos. Hay gente proponiendo incluso que se utilice en procesos electorales.

Pero hay problemas por resolver antes de que todo esto se masifique. La cadena de bloques es lenta y energéticamente costosa. Mientras el sistema financiero procesa transacciones a una tasa de, por ejemplo, 1600 por segundo en el caso de Visa, blockchain puede hacer cuatro o cinco operaciones por segundo. Y el costo energético es un verdadero dolor de cabeza. Los computadores de la red deben realizar complejas operaciones (tienen que resolver unos enigmas criptográficos) y en el caso de las criptomonedas, un trabajo enorme de minería digital para generar cripto activos. El consumo de energía de las redes de bitcoin es un significativo problema que impacta las estrategias de lucha contra el Cambio Climático.

También hay otros problemas. En el mundo financiero tradicional, si un usuario olvida su clave de cajero llama al banco y pide otra. Un empleado verifica la identidad del cliente y ¡listo! En el mundo blockchain, si alguien se encuentra en la misma situación simplemente perderá todos sus bitcoins. No hay nadie que le asigne nueva clave ni nada de eso. Ya ha ocurrido, con millones de dólares en bitcoins que se perdieron para siempre, porque sus propietarios fallecieron u olvidaron la clav de acceso a su billetera digital.

Los mercados NFT (token no fungibles), tan moda por estos días, utilizan blockchain. En ellos se venden y compran obras de arte digitales y la cadena de bloques crea las anotaciones que certifican la propiedad de alguien sobre un bien. Blockchain es un modelo de confianza entre las partes, que gana aceptación por su tecnología segura y transparente .

La tendencia en la cultura y la sociedad de nuestros días es a la mayor digitalización de todos los aspectos de la vida, no solo de los negocios. Blockchain parece que podría ser la manera de respaldar cualquier tipo de transacción entre las personas. Pero los expertos no se ponen de acuerdo. Algunos creen que es una tecnología tan revolucionaria como internet y que cambiará nuestras vidas como lo hizo la Web. Otros son escépticos. De hecho, Amazon y Google, para citar dos super gigantes tecnológicas, no se han animado a incorporar blockchain en sus modelos de negocios y las cosas funciona bien para ellas de la manera actual.

Entre quienes la considera una revolución y quienes opinan que se trata de una tecnología sobrevaluada, blockchain sale poco a poco del entorno de las criptomonedas y empieza a utilizarse en otros escenarios.