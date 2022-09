Coronel Benjamín Núñez no aceptó cargos por asesinato de jóvenes en Sucre

La Fiscalía General de la Nación, en audiencia pública, le imputó los delitos de homicidio agravado, privación legal de la libertad, y ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios al general (r) Benjamín Núñez, quien estaba prófugo de la justicia en México.

Le puede interesar:

El oficial negó la imputación de cargos y afirmó que él no fue el asesino de los tres jóvenes retenidos y asesinados en Chochó, Sucre. Además, el oficial dijo que estaba cansado y pidió aplazar la audiencia.

“La verdad yo quiero estar en mis cinco sentidos, me siento cansado y si usted reconsidera, déjeme descansar, por favor. Créame que sí yo me presento acá es porque quiero decir la verdad, quiero contar la verdad. Yo no me voy a ir, pero no hay necesidad de correr en este proceso”, afirmó Núñez.

Las víctimas dijeron en la audiencia que se le deberían imputar más delitos por fraude procesal y por falsedad en documento público, ya que intentó manipular a sus subordinados para que distorsionaran los hechos en los informes entregados a la Policía.

También pidieron imputarle el delito de tortura, porque, según las necropsias, los tres jóvenes sufrieron maltratos severos antes de que fueran asesinados.