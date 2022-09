Millonarios tendrá varias novedades para su visita al Once Caldas

Luego de conseguir su clasificación a la final de la Copa Colombia en un emocionante y exigente partido ante el Medellín, Millonarios prepara su juego de este domingo ante el Once Caldas con varias novedades en su once, según lo confirmó el mismo técnico Alberto Gamero.

"Hoy hicimos CPK, unos jugadores salieron altos, muy altos, otros salieron en un rango que necesitan una recuperación de un día, dos días más que es lo que se debe al domingo. La idea es que esos jugadores que en ese rango hayan salido muy alto, no arriesgarlos", comentó el estratega samario en rueda de prensa.

Y añadió, teniendo en cuenta los partidos que vienen: "yo he hablado con ellos, la semana de Junior que es miércoles, sábado con América y miércoles o jueves la primera final, vamos a tener esos partidos muy seguidos. La idea es que el equipo no se resienta".

Entre los jugadores que no serán tenidos en cuenta para este partido por la fecha 11 se encuentran David Mackalister Silva, Luis Carlos Ruiz y Daniel Ruiz; mientras que Juan Pablo Vargas, quien será esperado hasta este sábado, tiene una alta probabilidad de no ser incluido, al no haberse recuperado del todo de su lesión muscular.

A ellos se podrían sumar Israel Alba, Larry Vásquez y Carlos Andrés Gómez, a la espera de cómo se encuentran en la práctica de este sábado.

¿Cómo formaría Millonarios?

El once que presentaría el líder del fútbol colombiano en Manizales sería con: Álvaro Montero; Elvis Perlaza, Andrés Llinás, José Cuenú, Omar Bertel; Juan Carlos Pereira, Juan Camilo García, Richard Celis, Daniel Cataño, Yuber Quiñones y Diego Herazo.

Millonarios lidera el campeonato con 24 puntos de 30 posibles, siendo, junto al América, uno de los dos equipos invictos del torneo.