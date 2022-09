¿Cómo convertir un PDF a WORD online, gratis y fácil?

¿Alguna vez ha tenido un documento en PDF que necesita modificar? Esta es una de las peores experiencias en las que nos podemos encontrar, si no conocemos las herramientas que necesitamos para conseguirlo. Presentamos una herramienta que ofrece una experiencia sin complicaciones en la que podemos convertir archivos PDF fácilmente y en poco tiempo.

La herramienta de Smallpdf, una plataforma de confianza, ha crecido hasta convertirse en uno de los sitios web más populares de Internet, ya que es valioso para millones de personas que necesitan editar sus PDF.

¿Para qué sirve pasar un archivo de PDF a Word?

La posibilidad de modificar el texto directamente en un documento Word es la principal ventaja de utilizar un conversor como el de Smallpdf. Si se necesita hacer grandes modificaciones en un PDF, esta es una opción excelente, porque la mayoría de nosotros sabemos cómo funciona perfectamente Word y estamos familiarizados con esta aplicación.

Sin embargo, se debe tener en cuenta que es muy importante la calidad del documento final de Word y eso es lo que te hará decidir cuál es el conversor que se va a utilizar. Existen convertidores de PDF a Word que no conservan el formato y el espacio originales y eso hará que el archivo no se vea exactamente igual que lo que se estaba esperando.

Antes de que existieran conversores como Smallpdf, la única opción que existía para pasar un PDF a Word era volviendo a escribir todo el texto manualmente.

Smallpdf, la herramienta definitiva para convertir archivos PDF en Word

Smallpdf es una plataforma muy intuitiva en la que podemos convertir archivos PDF en Word, en cuestión de segundos. Este sitio web surgió de la necesidad de los clientes y, por eso, está tan comprometido con ellos. Nuestros datos estarán a salvo en todo momento y en ninguna ocasión se quebrantará la ley de protección.

Si nos preocupa nuestra privacidad, debemos saber que nuestros archivos serán borrados de la plataforma cuando haya pasado una hora. Además, tendremos acceso a su política de privacidad, donde lo tendremos todo bien explicado. Este convertidor de PDF funciona en todos los equipos, sin necesidad de que tengan un hardware específico. Podemos con los sistemas operativos Mac, Windows o Linux.

La conversión de PDF a Word es bastante difícil, a diferencia del proceso que se emplea para hacer esta acción a la inversa, que es bastante sencillo. Para ofrecernos archivos en Word, con la mejor calidad, Smallpdf se ha asociado con Solid Documents, el mejor proveedor de soluciones del mercado.

Existen diferentes aplicaciones de conversión de PDF a Word que nos ahorrarán la molestia de volver a escribir manualmente los documentos en Microsoft Word, pero la mayoría de ellas no son perfectas. Con Smallpdf podremos realizar las modificaciones necesarias en nuestros PDF, después de haberlo convertido en un Word.

Paso a paso para pasar un PDF a Word con Smallpdf

Como hemos dicho anteriormente, el proceso de convertir un archivo PDF en Word es bastante complejo, por eso Smallpdf se ha asegurado de hacer todo el trabajo sucio para que podemos ver los resultados en unos simples pasos. Su plataforma es muy fácil de utilizar y solamente deberemos seguir este procedimiento:

1. Entrar en la plataforma de Smallpdf y dirigirnos al cuadrado destinado a los archivos. Subir el archivo que se desea transformar, ya sea buscándolo en el ordenador o arrastrándolo hasta allí.

2. La plataforma tomará unos pocos segundos para procesar el archivo que acabamos de introducir en el sistema y que está en formato PDF.

3. En caso de que el archivo que hayamos introducido esté escaneado, el programa activará el OCR automáticamente.

4. Simplemente, tendremos que esperar unos segundos a que el convertidor termine el proceso y ya podremos descargar el archivo en Word. Este archivo será igual que el PDF que habíamos subido, pero en este caso podremos modificarlo como deseemos.

Ventajas de convertir un archivo PDF a Word

Un archivo PDF es un documento que garantiza que la información y el formato originales no se alterarán durante el proceso de transferencia a otros terminales. Para convertir archivos PDF a Word deberemos deshacer este proceso y devolver estas páginas a un formato parecido en el que fueron creadas.

Estas son todas las ventajas de convertir archivos PDF a Word:

● Podremos editar el texto: Un PDF impide que el documento sea modificado. En cambio, gracias a Smallpdf podremos editar el documento y su formato tras convertir un PDF en una versión compatible con Microsoft Word.

● No necesitaremos un lector de PDF: Para poder ver un PDF en el ordenador, necesitamos tener un lector, como Adobe Reader o navegadores Web, que se pueden descargar. Sin embargo, si convertimos el documento a formato Word lo podremos leer sin problemas.

● El ordenador puede leer la pantalla: Algunos programas de lectura para ciegos ya pueden leer PDF, pero estos no son la mayoría. Por esta razón, estos documentos pueden convertirse en archivos legibles, con un conversor de PDF a Word.

● El PDF es cada vez más popular: Los no profesionales están haciendo ahora PDF para fines no profesionales. Eso significa que los sitios web personales recurren cada vez más a los PDF para presentar documentos y otros contenidos que, de otro modo, no serían aptos para HTML. En algún momento, es muy probable que nos encontremos con la necesidad de convertir y editar esos documentos.

● Permite ahorrar tiempo: El tiempo es el recurso más valioso que tenemos actualmente. Si no destinamos unos minutos a encontrar el mejor conversor de PDF a Word, es posible que perdamos horas enteras reescribiendo los archivos.

Ahora ya sabemos cómo pasar un PDF a Word de forma online, gratis y fácil, gracias a Smallpd

