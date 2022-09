Aida Merlano tras condena: "en el fondo de mi corazón creo en la justicia"

Este martes 6 de septiembre, un juez emitió sentido de fallo condenatorio en contra de la influencer Aida Victoria Merlano Manzaneda y absolvió al odontólogo Javier Cely por la fuga de la excongresista conservadora, Aida Merlano, quien se encuentra en Venezuela.

Tras esto, Aida Victoria habló a través de su cuenta de Instagram, donde se le vio visiblemente afectada por este hecho:

"No sé cómo comenzar estas historias, pues estoy como cualquier persona en mi situación estaría. Sí me condenaron hace unas horas. A diferencia de lo que dicen algunas personas puedes pensar. Que son 4 años o que es un delito en el que no me van a dar cárcel o que me van a dar casa por cárcel, lo que pide la Fiscalía son 17 años", señaló en los dos primeras historias.

Aida Victoria Merlano señaló que la condena que pide la Fiscalía sería sin posibilidad de casa por cárcel, por lo que tendría que pasarlo en un centro penitenciario. "En el fondo de mi corazón realmente creo en la justicia", señaló. También señaló que su abogado, Miguel Ángel del Río Malo, ya impugnó el sentido del fallo condenatorio.

Por el momento, la influencer y su defensa están a la espera de la desición del juez en este proceso judicial.

Por último, Victoria señaló que en los mensajes directos en su Instagram le ha sorprendido los comentarios de apoyo en este caso, pero de igual manera afirma que son muy pocos los que se muestran contentos con la decisión de condena.