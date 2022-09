Temporada de dragones: Hay dos grandes series sobre historias fantásticas con dragones: House of Dragon, en HBO Max, y Rings of Power, en Amazon Prime Video.

Pero hay aún más dragones en esta temporada para ver en estas y en otras apps. Recomendaremos aquí los dragones de HBO Max, de Amazon Prime Video, de Netflix y de Disney+.

Disponibles en HBO Max:

- House of Dragon, la serie que ocurre generaciones antes de Game of Thrones, y que se estrenó con 10,2 millones de espectadores en USA el primer día.

- Game of Thrones, la serie original, con todas sus temporadas.

- Lord of the Rings, la trilogía de películas sobre el libro "El señor de los anillos" de J.R.R. Tolkien.

Disponibles en Amazon Prime Video:

- Rings of Power (Los anillos de poder), la nueva serie inspirada en el universo de "El señor de los anillos" de J.R.R Tolkien. Fue vista por 25 millones de espectadores en el primer día. Se dice que habría costado 465 millones de dólares en gastos de producción y de derechos de la historia y los personajes.

- Si ya tienes Amazon Prime Video, no te pierdas también la serie The Boys, no tiene dragones mitológicos, pero sí otros personajes que también pueden hacer arder el mundo.

Dragones en Netflix:

- Cómo entrenar a tu dragón, las películas y la serie de DreamWorks (unos 18 títulos diferentes).

- El dragón de la tetera

- El jinete del dragón

- El príncipe de los dragones

- Dota sangre de dragón

- Dragon's dogma

- Corazón de dragón

- El dragón, el regreso de un guerrero, Serie mexicana (2 temporadas y 38 episodios)

- Game: Dragon Up

Dragones en Disney+

- Mi amigo el dragón

- Raya y el último dragón (2021)

- Eragon

- El dragón chiflado

- Un dragón en los alrededores (1954)

- Zog

