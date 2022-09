Nueva Constitución Chilena 2022: 5 claves para entender el Plebiscito /

¿CUÁL ES EL ORIGEN DEL PLEBISCITO EN CHILE?

La propuesta final de la constituyente es el resultado de un año de debates de una Convención Constitucional de 154 miembros, electos por votación popular y que surgió del estallido social de 2019 que marcó el inicio del cambio en la sociedad chilena que, pese a su modelo de éxito económico, se pronunció exigiendo un cambio frente a las desigualdades sociales. El paro social de 2019 dejó 30 personas muertas y miles de heridos.

El presidente chileno, Gabriel Boric, recibió el texto final de la constituyente el pasado 04 de julio y tras la entrega afirmó: “en el momento de la crisis más profunda política, institucional y social que ha vivido nuestra patria en décadas, los chilenos y chilenas optamos por más democracia y no por menos”.

¿CUÁLES SERÁN LOS PRINCIPALES CAMBIOS?

El texto fue redactado por una convención con paridad de género y contiene 388 artículos en los que se priorizan derechos sociales como la salud pública y universal, educación gratuita, mejores pensiones y acceso a la vivienda y al agua. También, se contempla el derecho a la interrupción voluntaria de embarazo, mayor autonomía a los pueblos originarios y la eliminación del Senado.

EL VOTO SERÁ OBLIGATORIO Y CON PENALIDAD

15.173.887 chilenos están habilitados a ir a las urnas el próximo domingo, en la primera convocatoria desde 2012 en que el voto será obligatorio y con pena de multa.

Las personas que no ejerzan su derecho al voto serán multadas "a beneficio municipal de 0,5 a 3 unidades tributarias mensuales", que actualmente está en 59.595 pesos chilenos, según el Servicio de Impuestos Internos. Esto quiere decir que quien no vote tendrá que pagar una multa entre US$ 34 y US$ 200.

EL RECHAZO DOMINA EN LAS ENCUESTAS

Los sondeos coinciden en ubicar la opción "rechazo" al frente de la intención de voto para con porcentajes que llegan al 56% y una distancia del "apruebo" de entre 4 y 12 puntos. Sin embargo, las encuestas también muestran un amplio porcentaje de indecisos del 10 al 15%.

¿QUÉ PASARÁ SI GANA EL "RECHAZO"?

El acuerdo político para la redacción de una nueva Constitución establece que en caso de rechazo del texto, seguirá rigiendo la Constitución actual, redactada durante la dictadura de Pinochet (1973-1990), pero que ha sido reformada decenas de veces en medio de los mandatos que llegaron después de la dictadura.