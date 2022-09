Egan Bernal será operado nuevamente: ¿qué fue lo que pasó?

Cuando parecía que su proceso de recuperación estaba finiquitado, Egan Bernal sorprendió con el anuncio de una nueva operación. La buena noticia es que dicha intervención estaba dentro de los planes, no alude a una nueva dolencia o recaída.

En diálogo con el medio Mundo Ciclístico, el nacido en Zipaquirá anunció que una vez termine la temporada se operará una de sus rodillas. "Tengo un material en la rodilla porque en el accidente me la pulvericé, se me partió en 6 partes y lo quieren quitar luego que termine la temporada. Luego de eso pasaré en recuperación y me pondré a entrenar", comentó.

Se trata de unos tornillos que se le pusieron mientras el cuerpo se recuperaba de manera autónoma y para que pudiese regresar a competencia sin mayores inconvenientes. Con todo solucionado, el siguiente paso es retirarlos.

Todo está programado para finales de octubre, cuando Egan haya terminado su participación en Italia, el Tour de Croacia y el Giro de Lombardía. Vale recordar que hasta el momento disputó la Vuelta a Dinamarca y el Tour de Alemania.

Justamente sobre dichas participaciones mencionó: "Teniendo en cuenta todo lo que me ha pasado, estoy súper sorprendido. Estoy muy contento de la condición física en la que estoy".

La idea de Egan es realizar todo el proceso de recuperación a finales de este año e inicios del siguiente, y con ello estar al 100 por ciento desde lo físico para disputar el Tour de Francia 2023, competición que coronó en 2019.