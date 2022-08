El servicio de mapas más importante del mundo no es de Google, es de Here, una empresa de tecnología heredera de Nokia, que hoy es propiedad de Audi, BMW y Mercedes Benz. Y Google Maps es el segundo de la lista.

HERE WeGo es un servicio de mapas y navegación web operado por Here Technologies y desarrollado inicialmente por Nokia. En 2013, HERE Technologies lanzó esta aplicación de mapas web como una versión renovada de Nokia Maps. HERE Apps LLC

Está en el 88% de sistemas de navegación integrados, 55% de dispositivos personales de navegación y App disponible en el 99% de los teléfonos inteligentes, en apps como Here We Go.

-No tiene las reseñas de Google, pero vincula las reseñas de los usuarios de Tripadvisor

-Ofrece datos dedicados para caravanas, autocaravanas o camiones.

Aquí están algunas de las empresas de tecnología para vehículos incluyen la cartografía de Here:

- Alpine

- Pioneer

- JVC

- Sony

- Panasonic

- Garmin

- Blaupunkt

- Dell

- Navigon

- Airis

- Route 66

HERE Technologies es una compañía multinacional que desarrolla el servicio de mapas y geolocalización. Fue fundada en 1985 como NAVTEQ y después se fusionó con Nokia Maps.

Nokia abandonó la fabricación de teléfonos en 2014 y lanzó una versión beta de la aplicación Here Maps para los Samsung Galaxy y luego para Android.

2015, Nokia anunció que había llegado a un acuerdo para la venta de HERE a un consorcio de empresas automotrices formado por Audi, BMW y el grupo Mercedes-Benz

HERE Technologies es una compañía con más de 9.000 empleados en 54 países. La compañía es la mayor empresa de geolocalización a nivel global.

Here ha sido el servicio de mapas más popular en el mundo por 5 años, según un informe de Counterpoint Research, publicado por El País, analizando los servicios de localización en el mercado global: https://motor.elpais.com/tecnologia/here-el-navegador-que-ha-desbancado-a-google-maps/

En segundo puesto está Google Maps, navegador predefinido en Android.

