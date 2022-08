¿Cómo lograr que la EPS le atienda, sin esperas, sin copagos y con amabilid

Mientras está leyendo este artículo, miles de personas enfermas están esperando que la EPS les atienda desde hace meses, razón por la que están obligados a continuar enfermos en sus casas, sin resolver y sin poder recuperar su salud. Además de sus aportes mensuales, deben pagar cada vez que van a consultar, que van hacer un examen o un servicio de salud y pagar nuevamente a la EPS con un servicio que se llama COPAGO.

Al llegar al sitio de atención en su hospital o clínica, a los usuarios generalmente los reciben personas que no les atienden bien o con amabilidad porque hay largas colas y hay un ambiente hostil. Al final de este proceso, habrán pagado mucho tiempo con dinero, enfermedad y tiempo las largas esperas, terminando en complicaciones y lamentablemente con mucha frecuencia en muertes.

¿Cómo lograr que la EPS atienda sin esperas, con amabilidad, sin más COPAGOS, y efectividad? Muy posiblemente la respuesta sea: no es posible, pero hay que buscar la salud en una opción distinta, y por eso llegó EUROSALUD, el instituto de atención en especialidades médicas con diseño europeo, pero adaptado a las necesidades y falencias de nuestro sistema de salud.

Diseñado y fortalecido durante los años 2021 y 2022, Eurosalud cuenta con más de 40 especialidades médicas, servicios de enfermería y de medicina general tanto en el instituto, como en la casa de los pacientes, consultas por médico especialista, con cirugía o no, todo tipo de exámenes de laboratorio, exámenes de sangre, exámenes de imágenes, entre otros.

En EUROSALUD no hay colas, puesto que cuentan con un call center disponible para dar respuesta inmediata, así las personas no tienen que desplazarse. Las respuestas a las llamadas o mensajes de texto son completamente inmediatas y resolutivas, por tanto, no hay que pasar horas y horas al otro lado del teléfono, esperando que alguien conteste en la EPS.

Los pacientes que usan la tecnología disponible pueden ser atendidos por medio de video consulta o consulta telefónica; sin tener que viajar y gastar dinero y tiempo innecesariamente, resolviendo sus problemas de salud cuanto antes.

EUROSALUD pone a la disposición de sus pacientes los mejores médicos, con la mayor amabilidad, la mejor tecnología y los precios más económicos con convenios con múltiples empresas de servicios de salud. Cada día son más las personas que deciden recuperar su salud, sentirse cómodos y recuperar su día a día con mejor calidad de vida.

Pueden visitar la página https://institutoeurosalud.com/ o las redes sociales en Facebook @EuroSalud.co o Instagram @eurosalud.co para tener información detallada, resolver su problema de salud o evitar enfermarse. Además, podrá solicitar su cita rápida y resolver sin esperas cualquier problema de salud del que padezca.