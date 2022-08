Taylor Swift, Bad Bunny y Ryan Castro fueron los protagonistas de los VMAs

Ayer se llevaron a cabo los premios Video Music Awards de MTV en Nueva Jersey, y el cantante Bad Bunny hizo historia convirtiéndose en el primer artista de habla hispana en ganar el premio a artista del año en estos galardones. El artista no pudo asistir a la ceremonia porque se encontraba en Nueva York. cumpliendo con los conciertos de su actual gira, sin embargo, durante el concierto le fue entregado el premio.

"Siempre creí desde el principio que yo podía llegar a ser grande, que yo podía llegar a ser una de las estrellas más grandes del mundo sin tener que cambiar mi cultura, mi lengua, mi idioma, mi jerga", dijo el puertorriqueño.

Por otro lado, la artista Taylor Swift sorprendió con una inesperada asistencia a la ceremonia, en la que recibió el premio al mejor video musical del año por su cortometraje "All Too Well". Así mismo, Swift aprovechó para anunciar el lanzamiento de su próximo disco el 21 de octubre que llevará como nombre “Midnights” y contará las historias de 13 noches de insomnio repartidas a lo largo de la vida de la artista.

Los colombianos también brillaron en la ceremonia, Ryan Castro se presentó junto a J Balvin convirtiéndose en el quinto colombiano en cantar en los premios. Shakira fue la primera en pisar el escenario de los VMAs seguida de Maluma, Karol G y ahora Ryan Castro.

Finalmente, Red Hot Chili Peppers se quedó con el Global Icon Award y en su presentación le rendieron homenaje a Taylor Hawkins, el difunto baterista de Foo Fighters.