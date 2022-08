Egan Bernal tras su regreso a la competencia: "Estar vivo ya es ganancia"

Egan Bernal, quien reapareció en las competencias este año en el Tour de Dinamarca y la Vuelta a Alemania luego de su grave accidente, se refirió a lo que ha sido su retorno al pelotón, sus sensaciones y emociones, además, de contar cómo se dio su regreso.

"Estoy con más ilusión que cuando firme con Androni", comentó el campeón del Tour de Francia en 2019 y del Giro de Italia en el 2021, en una entrevista con el portal Mundo Ciclístico.

Egan aseguró que debió presionar a su equipo para que lo dejaran volver a competir, algo que se vio favorable gracias a su buena recuperación. "Me tocó presionar al equipo a tope... Cuando llegué acá no me iban a dejar competir, 'viene a hacer la recuperación y a pensar en el otro año'".

"Como iba evolucionando tan rápido y con todas las ganas que le echamos con mi familia, con todo mi entorno, cuando me vi en buen estado, empecé a presionar más a todo el equipo, al manager que me dejaran competir", explicó al respecto.

El ciclista contó que una vez se determinó su presencia en Dinamarca, él mismo se ofreció para trabajar como gregario al resto de sus compañeros. "Yo quiero trabajar, yo quiero apoyar, no quiero ser uno más. No es el Tour de Francia, pero me gusta estar ahí".

De la previa de dicha carrera, dijo: "tenía miedo de no poder terminar la carrera, estando último en el lote sin no poder hacer nada y pude hacerlo estando aportando".

Al respecto recordó e hizo un balance: "ya el hecho de estar vivo es ganancia, podría estar muerto. Partamos de la premisa que yo en este momento podría estar en una tumba... Antes de la carrera me sentía vulnerable. No quería defraudar a los compañeros, no me quería defraudar a mí mismo".

"Lo que más me costó fue el ritmo... Yo no me veía la primera carrera tirando del lote, eso no estaba en mi cabeza. Al inicio yo estaba asustado, después pensaba que no iba a ser capaz y ya después uno se siente orgulloso", añadió sobre Dinamarca.

Sobre su nivel actual, dijo: "no sé qué porcentaje estaría en este momento, pero estoy en el punto en el que termino carreras, estoy ahí, pero me hace falta un poquito para marcar diferencia, para estar en el grupo de los buenos. Pero vamos por un buen camino. Estoy positivo y quiero mantenerme así".

Haciendo un balance del Tour de Francia 2022, comentó: "al inicio pensé que lo ganaba (Tadej) Pogacar, es el mejor ciclista que hay en este momento y hasta el momento no había mostrado debilidad. (Jonas) Vingegaard mostró que tenía un gran equipo. Los dos son buenos corredores, pero lastimosamente gana uno, estamos en el más alto nivel".

Finalmente, mostró su compromiso a nivel social, resaltando su deseo de trabajar con los niños: "quiero aportar a nivel social, no solo deportivo". Y añadió que estudia algunas campañas próximas al respecto.