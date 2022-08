Gaudú mantiene su rencor hacia Nairo: "no todos respetan las reglas"

David Gaudú, cuarto en la clasificación general del pasado Tour de Francia, arremetió contra Nairo Quintana recientemente. El mejor corredor de su país en el pasado Tour, quien tuvo un cruce con el colombiano durante la carrera, lo señaló por "no respetar las normas" y añadió que quiere ganarle "hasta en el agua".

En entrevista con Ouest France, el pedalista de 25 años del Groupama-FDJ recordó su cruce con el pedalista colombiano y dejó ver que aún le guarda rencor por lo sucedido.

"Me da igual que descalificaran a Quintana del Tour. Está claro que no todos respetan las normas. Hubo resentimiento con él en el Tour, pero da igual, corro por mí, no por Nairo. Eso sí, voy a entrenar para intentar ganarle hasta en el agua”, comentó.

¿Por qué se dio el cruce entre Gaudú y Nairo?

Durante la etapa 17 del pasado Tour de Francia, Nairo Quintana y David Gaudú peleaban por un lugar en el Top 5 de la carrera. El francés expuso al boyacense ante la prensa, al termino de la jornada, diciendo que este se negó a ayudarle a tirar de la fuga.

"Quintana no me ha pasado al relevo y al final ha decidido atacarme. El director me gritaba que le mordiera. He visto que arrancaba desde muy lejos y me he dicho: por amor propio le voy a pillar y le voy a pasar. Ha sido una justa venganza", declaró en su momento.

Al final Gaudú le terminó arrebatando el cuarto puesto a Nairo Quintana, quien terminó sexto en la clasificación general.

¿Cómo va la situación de Nairo Quintana?

Luego de haber sido descalificado del Tour de Francia por la UCI por un supuesto uso de Tramadol durante la carera, evidenciado en dos muestras, el boyacense y sus abogados presentaron su defensa ante el TAS. La respuesta de este ente será definitiva.