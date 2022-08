Exparamilitar es condenado por falso testimonio en contra de Nacy Patricia Gutiérrez

El exparamilitar Andrés Vélez, quien afirmó que la exministra Nancy Patricia Gutiérrez tenía nexos con grupos paramilitares, fue condenado a 7 años y 9 meses de cárcel por falso testimonio y fraude procesal.

Vélez, en el 2010, aseguró a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, sin pruebas, que la ex ministra tenía nexos con Eduardo Cifuentes y Óscar William Valencia , jefes paramilitares que operaban en parte de Cundinamarca y el Magdalena medio.

Según la condena emitida, el exparamilitar “también manifestó que, no buscaba nada, simplemente contó lo que sabía del conflicto, no tenía motivación de hacerle daño a alguien, ninguna, solo quedar en paz sigo mismo, contar lo que sabía y que la justicia ordinaria no había sido capaz de resolver y cuando conté eso en la Corte era porque otras personas ya habían contado de la existencia de esas reuniones”.



Andrés Vélez es un exparamilitar que perteneció al Bloque Centauros de las AUC y se dedicó a lavar dinero para organización criminal y por lo cual, tiene ya una condena de 20 años por lavado de activos.