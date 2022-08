Carlos Lizarazo avisa a Millonarios: “Ojalá pueda estar para el clásico”

Carlos Lizarazo, último refuerzo de Independiente Santa Fe para el segundo semestre, habló con El VBAR Caracol respecto al estado físico y deportivo con el que llega a la capital, la posibilidad de jugar el clásico frente a Millonarios y recordó su pasado en los equipos de Cali.

"Por unos meses, estuve manteniendo la forma y el nivel con el equipo de la agremiación en Cali. Se dio la oportunidad de venir a Santa Fe porque el profe conocía mi trabajo, la persona que soy y el presidente ayudó a que se me abrieran las puertas. Me pudieron observar y las cosas salieron como lo esperaba. Espero estar a la altura y ayudar al equipo", mencionó en un primer momento.

En su opinión podría darle una mano al equipo bogotano porque "el profe' basa su trabajo en la tenencia del balón". Así mismo considera que a sus 31 años "soy más maduro y consciente para aprovechar las oportunidades".

Respecto a la nómina, Lizarazo destacó la combinación de juventud y experiencia, además claro del trabajo del entrenador Alfredo Arias: "Santa Fe está lleno de jugadores con buen pie. Partiendo desde las órdenes del profesor en cuanto a tenencia, intensidad y recuperación rápida. Hay experiencia y recorrido, son los jugadores que más corren y trabajan. Son un ejemplo como 'La Roca' (Carlos Sánchez), (Leandro) Castellanos, (Wilson) Morelo. Hay mucha calidad".

Sobre su pasado en el fútbol colombiano, el creativo enalteció lo hecho tanto en Deportivo Cali como en América. Con el verdiblanco "hice mis divisiones menores desde los 7 años" y con el escarlata "haber continuado en la A fue un lindo momento".

"Estoy satisfecho con la carrera que he tenido, conseguir lo que he conseguido, así no sea mucho comparado con la carrera de otros compañeros. Ha habido altibajos que me han hecho madurar como persona. Este (en Santa Fe) es un nuevo reto que me da la vida y espero responder de la mejor manera por esa confianza", concluyó.