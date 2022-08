El creador de contenido Tatán Fue, presenta Stand Up Comedy: ‘El reseteo’

El próximo 4 de septiembre en la ciudad de Bogotá, el comunicador social, conferencista y creador de contenido Sebastián Ospina López más conocido como Tatán Fue, sueña y trabaja desde las comunicaciones por un mundo diferente, por eso trae ‘El reseteo’, un Stand Up Comedy que hace una radiografía sobre los asuntos personales y culturales que debemos reiniciar en nuestras vidas.

Tatán Fue ve como a través del arte y otras expresiones humanas se puede establecer nuevos discursos culturales que definan nuevas conductas sociales y ‘El reseteo’ es una forma diferente de ver las cosas, abrir los ojos frente a los tesoros que tenemos a la mano, para que de esta manera pasemos de una postura de exigencia a una de servicio.

Sebastián Ospina o Tatán Fue, en dialogo con Caracol Radio sobre el Stand Up Comedy afirma, “surge de la necesidad de contar historias y al darme cuenta que se puede vivir del internet y en Instagram vi la posibilidad de hacer videos de 15 segundos, viendo que la gente en Bogotá casi no conocía la cultura santandereana, entonces me empeñé en redes sociales de que la gente conociera más de Santander y ‘El reseteo’ es todo un viaje de reírnos de muchas bobadas y quitándonos el techo, no es poner el techo más alto, es quitarlo”.

‘El reseteo’ de Tatán Fue se presentará el 4 de septiembre en la ciudad de Bogotá. Más información y venta de entradas para el Stand Up Comedy a través de las redes sociales de Tatán Fue.