Denuncian al representante Pedro Suárez por presunta corrupción

Esta denuncia conocida por Caracol Radio fue radicada ante la Corte Suprema de Justicia contra el representante Pedro Suárez Vacca por el Pacto Histórico. Esto después de que en el 2011 lo denunciaran penalmente por supuestos hechos de corrupción mientras que ejercía su cargo como juez penal en la ciudad de Tunja, en Boyacá en el 2008.

Según la denuncia anónima, el representante recibiría coimas y dádivas a cambio de beneficios y toma de decisiones sin que hasta la fecha se haya escuchado un pronunciamiento por parte de la Fiscalía General de la Nación.

“Observando la ineficacia de las entidades del estado frente al denuncio presentado del cual no se tomaron ningún tipo de acciones, respetuosamente solicitamos a ustedes como CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, se tomen las medidas pertinentes”, señala la denuncia.

Pese a la denuncia penal, afirman que el caso se encuentra inactivo y piden que “se adelante una investigación seria y acuciosa que permita dar a conocer al pueblo colombiano la corrupción enmascarada detrás de envestiduras que no son un referente para la sociedad”.

Caracol Radio habló con el representante Suarez y afirmó que no conocía esta nueva acusación, ni el motivo por el cual fue radicada.

“Esta denuncia nueva no la conocía. Esto no me cabe la menor duda que esto ha de tener un matiz político, algún interés extraordinario, en el que después de tantos años se quiera revivir un proceso que incluso se encuentra ya prescrito”, señaló.

Reiteró, que la Fiscalía adelantó una investigación en la que dedujo que no había elementos para iniciarle una investigación formal “por esta razón, ustedes pueden garantizar en los documentos de la Fiscalía que se indica que es un proceso que quedo inactivo, hoy por hoy, no es proceso”.

También se le acusa de estar relacionado con Leilo Ávila Santana quien estuvo vinculado con delitos relacionados con el tráfico de drogas. Sin embargo, Suarez dijo que no era cierto.

“No es cierto. Es una persona que estuvo privada de la libertad, no recuero pormenores de nada de ese proceso. No es cierto que yo esté relacionado con esa persona”.

En esta denuncia anónima se le pide a la Corte Suprema que se tomen medidas pertinentes pues afirman que el tipo de cargo que tiene Suárez no lo puede blindar de la ley. Entre tanto, el representante dijo a este medio que se encargará de pedirle a la corte que archive y prescriba el proceso porque la Fiscalía no encontró ningún delito.