Rigoberto Urán criticó el "ciclismo moderno" tras la etapa 4 de La Vuelta

El ciclista antioqueño Rigoberto Urán se mostró crítico luego de la cuarta etapa de La Vuelta a España. El pedalista del Education First se refirió al "ciclismo moderno" y cuestionó la estrategia empleada por algunos equipos durante este martes.

"Fue una etapa muy rápida, muy agresiva, el ritmo muy alto, se cogió la escapada a falta de 40 kilómetros no sé por qué, no entiendo, bueno es mejor no entender ese ciclismo moderno", comentó en Rigo en diálogo con ESPN al final de la cuarta etapa.

Y añadió: "todo tiene una estrategia, se planifican las cosas, pero yo respeto lo que hace cada equipo, nosotros miramos lo que hace nuestro equipo, pero la velocidad era muy alta sin necesidad. Yo creo que en televisión se ve bonito, yo espero que ustedes no hayan estado aburridos".

Urán, quien reconoció que "estaba sufriendo" al cierre de la etapa, calificó el repecho final de la cuarta jornada como "muy agresivo". "Era muy agresivo, pero bien. Ahí llegamos bien con el grupo principal. Esta semana es muy importante y vamos día por día".

Rigoberto Urán figura en la casilla 45 de la clasificación general a 1'39" del líder Primoz Roglic.