Más de 453.000 niños y niñas no están recibiendo el Programa PAE

En Colombia más de 453 mil niños, niñas y adolescentes de colegios públicos, no están recibiendo el Programa de Alimentación Escolar, PAE, durante el segundo semestre de 2022, reveló un informe de la Contraloría General de la República.

Mediante el seguimiento que adelanta la Contraloría General al programa de Alimentación Escolar PAE, identificó que 453.481 niños, niñas, jóvenes, no han recibido el programa en este segundo semestre del año calendario 2022.

Las entidades territoriales Certificadas de Atlántico, Nariño, Quindío y Montería, son las que presentan suspensión de la operación, debido a que no han logrado la continuidad del programa.

Sin embargo, en Guainía, Vichada y Montería, no se está entregando en su totalidad el Programa de Alimentación Escolar.

Según el ente de control, Magdalena no reporta inicio de la ejecución del PAE para los 144.621 beneficiarios de las zonas urbanas y rurales. De los 147 mil niños, niñas, jóvenes y adolescentes del departamento, sólo han recibido alimentos 2.379 de comunidades indígenas.

Durante el seguimiento en el presente año la Contraloría General, ha realizado visitas a 683 Instituciones Oficiales en 53 Entidades Territoriales Certificados del territorio nacional, identificando que en el 68% de las Instituciones Educativas, aún no se han conformado las veedurías de padres de familia y en el 13% no están conformados los Comités de Alimentación Escolar.

En las visitas realizadas también por equipos de la Contraloría, junto a las comunidades académicas, se verificó que Atlántico, Florencia, Mosquera, Nariño y Quindío, suspendieron el servicio de alimentación escolar, debido a diferentes condiciones contractuales.

Finalmente, el Contralor Delegado para la Participación Ciudadana Luis Carlos Pineda, dijo "de acuerdo con la Resolución 295, desde noviembre de 2021, le fueron asignados recursos del presupuesto de gastos de inversión por más de $25.688 millones para la vigencia fiscal de 2022 y aun así los estudiantes de las zonas urbanas y rurales, siguen sin recibir la primera ración del PAE".