Onlyfans: La molestaban por su 1.90 de estatura y ahora gana 100 mil USD

Marie Temara fue matoneada en su colegio por cuenta de sus casi 190 centímetros de estatura; ahora en su adultez se dio cuenta que esto era un símbolo de sensualidad para muchos hombres, algo a lo que le saca provecho.

"Siempre odié ser tan alta y deseaba poder ser como una de las otras niñas. Cuando publiqué por primera vez un video que decía que medía casi 1,90 y pesaba 90 kilos, no pude creer la respuesta. Todos los comentarios fueron positivos y encantadores", señaló en una entrevista a un diario británico.

Temara ahora cuenta con su propio perfil en OnlyFans, que a punta de suscripciones para contenido exclusivo y sugestivo, ahora gana más de 100.000 dólares al mes.

Marie no sufre de ninguna enfermedad que le diera esta estatura, es algo más genético, ya que su padre mide 192 y su madre 196 centímetros de estatura; y ni que hablar de sus hermanos que ya superaron los dos metros de altura.

El diario The Mirror se interesó en su historia y la entrevistó, allí afirmó sobre su altura que: "Empecé a sentirme orgullosa de ser alta. Llevé tacos de quince centímetros a un bar al que fui con mis amigos por primera vez el año pasado y me sentí increíble. Todos me miraban pero yo estaba feliz. Si a la gente no le gusto porque soy alta, ese es su problema", dijo Marie, quien tiene actualmente 27 años de edad.

En tono pintoresco algunos usuarios en redes sociales la han llegado a comparar con las "sensuales" mujeres amazonas de los más célebres episodios de "Futurama" por cuenta de su estatura.

ESTAS SON ALGUNAS DE LAS PUBLICACIONES DE MARIE TEMARA EN INSTAGRAM: