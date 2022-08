Docentes en Catatumbo doblarán jornadas para nivelar cerca de 7.000 niños

La Asociación de Juntas de los Corregimientos del Catatumbo denunció que cerca de siete mil niños de la región no han iniciado su año escolar por la falta de docentes que presentan las instituciones. Por esto, los líderes interpusieron una tutela contra la Gobernación de Norte de Santander solicitándole designar los profesionales suficientes para nivelar la educación de los menores. Finalmente, el Juzgado Primero Civil Del Circuito de Ocaña, Norte de Santander, falló a su favor, sin embargo hasta el momento la Gobernación no ha cumplido.



Ante esto, Caracol Radio se comunicó con la Subsecretaria de Educación de Norte de Santander, Hilse Yamile Aldana, quien afirmó que son 5.546 niños los que se encuentran sin recibir clases en este momento y que el fallo no se ha cumplido porque el Ministerio de Educación no ha designado los docentes suficientes para cubrir las vacantes.



A pesar de esto, la Secretaría de Educación de Norte de Santander elaboró un plan de contingencia que se implementará desde agosto con el propósito de cubrir la mayor cantidad posible de estudiantes que se encuentran sin recibir clases. El plan de contingencia contempla que los docentes doblen sus jornadas y la fusión de grupos estudiantiles.



“Nos quedan 22 necesidades por cubrir. Ya agotamos todas las acciones, la articulación con los directivos, las horas extras, tuvimos que fusionar cinco grupos, es decir que una profesora atiende grupos de 47, 50 y hasta 55 niños. Son estrategias transitorias, no son duraderas” afirma Hilse Yamile Aldana, Subsecretaria de Educación de Norte de Santander.



Esta semana el Gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano Guerrero se reunió con el Ministro de Educación, Alejandro Gaviria, para expresarle sus preocupaciones frente a la situación que afronta la región del Catatumbo. Desde la Gobernación de Norte de Santander también esperan que el Ministerio escuche sus peticiones y que reconozcan la necesidad de orientadores educativos para manejar el estado socioemocional de estudiantes y maestros.