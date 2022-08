Atacante de Salman Rushdie le sorprendió que el escritor hubiera sobrevivido

Desde una cárcel en Nueva York, el atacante del reconocido escritor Salman Rushdie, Hadi Matar, confesó que le sorprendió que hubiera sobrevivido el novelista a quien le propinó por lo menos 10 puñaladas el viernes pasado.

El joven de 24 años, oriundo de Nueva Jersey, dijo que decidió atacar al escritor cuando leyó en Twitter que Rushdie visitaría Chautauqua, un pueblo en Nueva York. Aseguró que “no me gusta la persona. No creo que sea una muy buena persona”, dijo sobre Rushdie. Agrego que “es alguien que atacó al Islam, atacó sus creencias y los sistemas de creencias”.

Matar también elogió al ayatolá de Irán pero no dijo si se inspiró en el difunto líder supremo iraní, que emitiÓ un edicto pidiendo la muerte de Rushdie en 1989 por el libro "Los versos satánicos". Esta publicación muchos musulmanes la consideran una blasfemia.

También afirmó que no se leyó la novela, sino solo un par de páginas. Durante la audiencia, Matar se declaró inocente de los cargos de intento de asesinato.

Tras el ataque, el agente del novelista británico-estadounidense nacido en la India, afirmó que el escritor sufrió daños en el hígado, afectaciones en los nervios de un brazo y afirmo que Salman podría perder un ojo.

La familia del autor de 75 años, que durante décadas ha vivido bajo amenazas a causa de sus escritos, dijo que estaba en estado delicado de salud. A principios de semana se le retiró un respirador y pudo hablar.

En un comunicado su hijo Zafar Rushdie afirmó que las lesiones son graves y le cambiaron la vida a su padre pero que "su habitual sentido del humor permanece intacto".

Henry Reese uno de los panelistas de la conferencia quien estuvo en el momento del ataque y también resultó herido afirmó que "fue difícil entender lo que sucedía, pensé que era una mala broma y que solo nos dimos cuenta de la gravedad cuando vimos sangre".

También dijo que este ataque es una asalto a la libre expresiónque pone en peligro la vida de muchos escritores como Rushdie.